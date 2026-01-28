Mặt trời vừa 'phun trào kép' rực lửa: Bão mặt trời hôm nay 28.1 có nghiêm trọng?

Trong thông tin mới nhất về bão mặt trời, chuyên trang khoa học EarthSky.com phát thông báo về vụ phun trào kép rực lửa từ mặt trời đã được quan sát thấy ở đường chân trời phía đông bắc của ngôi sao chúng ta.

Bão mặt trời là hiện tượng khoa học được nhiều người quan tâm ẢNH: NASA

Sự kiện này cho thấy một sợi plasma đột ngột phun trào tạo thành một vòng cung plasma gần rìa mặt trời, vẫn ở phía nhìn từ trái đất. Gần như đồng thời, một sợi plasma ở phía xa cũng phản ứng lại với một vụ phun trào tương tự. Đây là một sự kiện đáng chú ý. Tất cả điều này xảy ra vào khoảng ngày 26.1 trong một ngày hoạt động bão mặt trời ở mức thấp, mặt trời chỉ phát ra các vụ bão loại C (thông thường).

Trong các ghi nhận khác liên quan đến mặt trời, lỗ vành nhật hoa mà chúng ta đang quan sát đã giảm kích thước và gần như tan rã nhưng hiện nằm ở vị trí có ảnh hưởng đến trái đất. Gió mặt trời mạnh mà nó tạo ra có thể đến được chúng ta và mang đến khả năng xảy ra một cơn bão địa từ G1 (nhỏ) riêng biệt vào hôm nay 28.1.

Bão địa từ G1 có ảnh hưởng tới Việt Nam?

Nhìn chung, bão mặt trời dự kiến hoạt động ở mức thấp, với xác suất giảm đối với các vụ bùng phát loại M (25%) và xác suất nhỏ đối với các vụ bùng phát loại X (mạnh) (5%) vào ngày 28.1.

Các nguồn có khả năng gây ra bão mặt trời nhiều nhất vẫn là các vùng hoạt động mạnh hơn hoặc phức tạp hơn trên đĩa vết đen mặt trời AR4351 và AR4342.

Ngày 28.1, nhiều khả năng sẽ có thêm sự gia tăng gió mặt trời khi luồng gió mạnh ập đến. Một cơn bão G1 (nhỏ) riêng lẻ có thể xảy ra vào đầu ngày, điều này có thể làm tăng khả năng quan sát cực quang ở các thành phố như Seattle, Minneapolis và Edinburgh ảnh hưởng của bão phát triển về phía nam.

Hiện tượng bão mặt trời G1 dự báo xuất hiện hôm nay không ảnh hưởng lớn tới Việt Nam ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Theo chuyên gia, những bão mặt trời G1 như dự báo hôm nay 28.1 có thể ít ảnh hưởng tới Việt Nam vì nguyên tắc các nơi càng gần cực thì ảnh hưởng càng lớn. Trong khi đó Việt Nam ở gần xích đạo, cường độ ảnh hưởng giảm nhiều.

Các thang đo bão mặt trời:

1. Thang bão địa từ G1 (Nhỏ): Hiệu ứng vệ tinh và năng lượng quy mô nhỏ; có thể tạo ra cực quang gần các vùng cực.

2. G2 (Trung bình): Có thể xảy ra báo động điện áp; có thể tạo ra cực quang ở vĩ độ trung bình.

3. G3 (Mạnh): Có thể gây ra các vấn đề về GPS và radio HF (tần số cao); có thể dẫn đến hiện tượng cực quang lan rộng ở xa các cực.

4. G4 (Nghiêm trọng): Có thể làm lưới điện không ổn định; có thể xuất hiện cực quang ở vĩ độ thấp.

5. G5 (Cực kỳ nghiêm trọng): Mất điện trên diện rộng và mất khả năng định hướng; có thể xuất hiện cực quang ở xa các cực.