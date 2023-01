Mát xa có thể giúp giảm cân không?

Khi nói đến giảm cân và kiểm soát cân nặng thì có rất nhiều phương pháp giúp thực hiện mục tiêu này. Cách phổ biến và hiệu quả nhất là kết hợp ăn kiêng với tập luyện thể thao thường xuyên.

Chỉ áp dụng mát xa sẽ không giúp thay đổi gì ở cân nặng. Tuy nhiên, nếu kết hợp mát xa với các phương pháp giảm cân khác thì có thể cải thiện hiệu quả giảm cân. Điều này đã được khoa học chứng minh, theo trang sức khỏe Livestrong (Mỹ).

Mát xa là thuật ngữ chỉ các hoạt động xoa bóp, ấn, chà xát trên da và các mô cơ. Cách này không chỉ giúp giảm căng thẳng, thư giãn, kích thích hồi phục các cơ bị đau, giảm đau mỏi, giảm nhịp tim, hạ huyết áp mà còn cải thiện chức năng miễn dịch.





Có nhiều kiểu mát xa khác nhau, tùy theo lực và vị trí các điểm tập trung khi mát xa. Các loại mát xa phổ biến là mát xa sâu, mát xa thể thao, mát xa điểm kích hoạt...

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san The Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (JEADV) cho thấy mát xa lưu dẫn hệ bạch huyết có thể giúp giảm mỡ đùi và bụng ở những người mắc cellulite. Cellulite là tình trạng mà mô mỡ dưới da tích tụ nhiều khiến bề mặt da sần như da trái cam.

Do đó, kết hợp chế độ ăn lành mạnh, tập luyện thể thao với mát xa có thể giúp cải thiện hiệu quả giảm cân. Ngoài ra, mọi người cũng lưu ý là mát xa chỉ là phần hỗ trợ thêm để tối ưu hóa việc giảm cân. Trọng tâm của phương pháp giảm cân vẫn là ăn uống và tập luyện thường xuyên.