Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Mẹo giúp tốc độ internet nhanh hơn cho Windows 11

Phong Đỗ
Phong Đỗ
08/09/2025 09:08 GMT+7

Tốc độ internet Windows 11 chậm chạp? Hãy áp dụng ngay 2 'tuyệt chiêu' này để tăng tốc tức thì.

Theo BGR, bạn vừa nâng cấp lên Windows 11 và cảm thấy tốc độ internet không như ý? Đừng vội bực bội, có những giải pháp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả ngay trên máy tính của bạn để cải thiện tình hình, giúp công việc và giải trí trở nên mượt mà hơn.

Hai tuyệt chiêu có thể giúp cải thiện tốc độ internet trên Windows 11

Trong thời đại làm việc tại nhà, một kết nối internet ổn định và nhanh chóng là yếu tố sống còn. Tuy nhiên, đôi khi chính chiếc máy tính của bạn lại là nguyên nhân gây ra tình trạng ì ạch không mong muốn. Dưới đây là hai phương pháp, từ cơ bản đến nâng cao, để bạn có thể tối ưu hóa và giải phóng toàn bộ tiềm năng tốc độ mạng trên Windows 11.

Giải pháp 1: Đón đầu tương lai với Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 là chuẩn kết nối không dây thế hệ mới nhất, hứa hẹn tốc độ vượt trội và độ ổn định cao hơn hẳn so với các chuẩn cũ. Một trong những ưu điểm của Windows 11 là khả năng hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7, điều mà Windows 10 không làm được.

Mẹo giúp tốc độ Internet nhanh hơn cho Windows 11 - Ảnh 1.

Windows 11 đã hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7 tiên tiến nhất

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, để tận dụng được sức mạnh này, bạn cần đảm bảo hai điều kiện:

  • Gói cước và thiết bị: Hãy liên hệ với nhà cung cấp mạng internet mà bạn đang sử dụng, đảm bảo rằng gói cước và router Wi-Fi đã hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7.
  • Bản cập nhật Windows 11: Tiếp đó, máy tính của bạn phải được cập nhật lên phiên bản Windows 11 24H2 trở đi. Bạn có thể kiểm tra bằng cách vào Settings > Windows Update, hoặc mở Run gõ winver.

Sau khi đã đáp ứng đủ các yêu cầu, bạn chỉ việc kết nối với mạng Wi-Fi 7 như bình thường và tận hưởng tốc độ được cải thiện.

Giải pháp 2: Dọn dẹp 'rác' kỹ thuật số để tăng tốc

Đây là phương pháp đơn giản, miễn phí và bất kỳ ai cũng có thể thực hiện ngay lập tức. Khi bạn lướt web hay sử dụng phần mềm, máy tính sẽ lưu lại các tệp tạm thời trong một khu vực gọi là bộ nhớ đệm (cache). Dù mục đích là giúp tải lại các trang web cũ nhanh hơn, nhưng khi bộ nhớ đệm trở nên quá đầy, nó sẽ gây tác dụng ngược, làm chậm cả máy tính và tốc độ mạng.

Cách dọn dẹp bộ nhớ đệm hệ thống:

Vào Settings > System > Storage, sau đó chọn mục Temporary Files. Hệ thống sẽ quét và liệt kê các loại tệp bạn có thể xóa. Bạn có thể chọn Remove files để xóa tất cả hoặc chọn thủ công từng mục như Downloads, Thumbnails...

Ngoài ra, việc dọn dẹp bộ nhớ đệm từ trình duyệt như Chrome, Edge hay Firefox cũng là một ý tưởng hay để cải thiện tốc độ mạng. Để xóa nhanh dữ liệu rác của trình duyệt, hãy sử dụng tổ hợp phím Ctrl+Shift+Delete, sau đó chọn các mục cần dọn dẹp (thường là lịch sử truy cập và bộ nhớ đệm), xong bấm Delete Data.

Mẹo giúp tốc độ Internet nhanh hơn cho Windows 11 - Ảnh 2.

Dọn dẹp dữ liệu của trình duyệt cũng giúp tăng tốc kết nối mạng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Việc thường xuyên thực hiện các thao tác 'dọn dẹp' đơn giản này sẽ giúp máy tính của bạn luôn hoạt động ở hiệu suất cao nhất và tốc độ internet được cải thiện rõ rệt.

Tin liên quan

Kích hoạt tính năng mới cho Windows 11 để yên tâm với các sự cố

Kích hoạt tính năng mới cho Windows 11 để yên tâm với các sự cố

Sau khi phát hành bản cập nhật lớn cho Windows 11 vào tháng 8, Microsoft đã giới thiệu một tính năng mới mang tên Quick Machine Recovery (QMR).

Khám phá thêm chủ đề

tốc độ Bộ nhớ Windows 11 Windows internet ổn định cập nhật Máy tính
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận