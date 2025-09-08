Mẹo giúp tốc độ internet nhanh hơn cho Windows 11

Theo BGR, bạn vừa nâng cấp lên Windows 11 và cảm thấy tốc độ internet không như ý? Đừng vội bực bội, có những giải pháp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả ngay trên máy tính của bạn để cải thiện tình hình, giúp công việc và giải trí trở nên mượt mà hơn.

Hai tuyệt chiêu có thể giúp cải thiện tốc độ internet trên Windows 11

Trong thời đại làm việc tại nhà, một kết nối internet ổn định và nhanh chóng là yếu tố sống còn. Tuy nhiên, đôi khi chính chiếc máy tính của bạn lại là nguyên nhân gây ra tình trạng ì ạch không mong muốn. Dưới đây là hai phương pháp, từ cơ bản đến nâng cao, để bạn có thể tối ưu hóa và giải phóng toàn bộ tiềm năng tốc độ mạng trên Windows 11.

Giải pháp 1: Đón đầu tương lai với Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 là chuẩn kết nối không dây thế hệ mới nhất, hứa hẹn tốc độ vượt trội và độ ổn định cao hơn hẳn so với các chuẩn cũ. Một trong những ưu điểm của Windows 11 là khả năng hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7, điều mà Windows 10 không làm được.

Windows 11 đã hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7 tiên tiến nhất ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, để tận dụng được sức mạnh này, bạn cần đảm bảo hai điều kiện:

Gói cước và thiết bị : Hãy liên hệ với nhà cung cấp mạng internet mà bạn đang sử dụng, đảm bảo rằng gói cước và router Wi-Fi đã hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7.

: Hãy liên hệ với nhà cung cấp mạng internet mà bạn đang sử dụng, đảm bảo rằng gói cước và router Wi-Fi đã hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7. Bản cập nhật Windows 11: Tiếp đó, máy tính của bạn phải được cập nhật lên phiên bản Windows 11 24H2 trở đi. Bạn có thể kiểm tra bằng cách vào Settings > Windows Update, hoặc mở Run gõ winver.

Sau khi đã đáp ứng đủ các yêu cầu, bạn chỉ việc kết nối với mạng Wi-Fi 7 như bình thường và tận hưởng tốc độ được cải thiện.

Giải pháp 2: Dọn dẹp 'rác' kỹ thuật số để tăng tốc

Đây là phương pháp đơn giản, miễn phí và bất kỳ ai cũng có thể thực hiện ngay lập tức. Khi bạn lướt web hay sử dụng phần mềm, máy tính sẽ lưu lại các tệp tạm thời trong một khu vực gọi là bộ nhớ đệm (cache). Dù mục đích là giúp tải lại các trang web cũ nhanh hơn, nhưng khi bộ nhớ đệm trở nên quá đầy, nó sẽ gây tác dụng ngược, làm chậm cả máy tính và tốc độ mạng.

Cách dọn dẹp bộ nhớ đệm hệ thống:

Vào Settings > System > Storage, sau đó chọn mục Temporary Files. Hệ thống sẽ quét và liệt kê các loại tệp bạn có thể xóa. Bạn có thể chọn Remove files để xóa tất cả hoặc chọn thủ công từng mục như Downloads, Thumbnails...

Ngoài ra, việc dọn dẹp bộ nhớ đệm từ trình duyệt như Chrome, Edge hay Firefox cũng là một ý tưởng hay để cải thiện tốc độ mạng. Để xóa nhanh dữ liệu rác của trình duyệt, hãy sử dụng tổ hợp phím Ctrl+Shift+Delete, sau đó chọn các mục cần dọn dẹp (thường là lịch sử truy cập và bộ nhớ đệm), xong bấm Delete Data.

Dọn dẹp dữ liệu của trình duyệt cũng giúp tăng tốc kết nối mạng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Việc thường xuyên thực hiện các thao tác 'dọn dẹp' đơn giản này sẽ giúp máy tính của bạn luôn hoạt động ở hiệu suất cao nhất và tốc độ internet được cải thiện rõ rệt.