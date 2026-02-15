Mẹo nhỏ 'ép' điện thoại Samsung phát nhạc lớn như loa thùng

Hầu hết chúng ta đều hài lòng với chất lượng loa trên smartphone ngày nay, đủ để xem phim hay nghe nhạc mà không cần đến tai nghe. Thế nhưng, nhiều người dùng Android - đặc biệt là các tín đồ Samsung - thường xuyên phàn nàn về việc âm lượng không đủ 'đã'.

Bí kíp mở âm lượng tối đa cho điện thoại Samsung ít người biết

Trên thực tế, đó không phải lỗi phần cứng. Để bảo vệ thính giác người dùng và độ bền màng loa, các nhà sản xuất đã cài đặt một giới hạn mang tên 'Media Volume Limit'. Tính năng này hoạt động như một bức tường ngăn cản loa phát huy 100% công suất thực tế.

Tắt giới hạn âm lượng trên điện thoại Samsung ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Nếu đang sở hữu một chiếc Galaxy S25 Ultra hay bất kỳ dòng điện thoại Samsung nào, việc thay đổi 'chốt chặn' này đơn giản hơn bạn tưởng. Thay vì phải chấp nhận giới hạn âm thanh, bạn chỉ cần thực hiện vài thao tác để giải phóng âm thanh:

Truy cập vào Settings, chọn mục Sounds and Vibration.

Tiếp tục chọn Volume, sau đó nhấn vào biểu tượng ba chấm ở góc phải màn hình.

Tại đây, hãy chọn 'Media Volume Limit' và gạt công tắc sang trạng thái Off.

Ngay lập tức, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Âm thanh sẽ to rõ và mạnh mẽ hơn hẳn, đặc biệt hữu ích khi bạn nghe podcast hoặc xem video ở những không gian rộng.

Mặc dù việc tắt giới hạn giúp trải nghiệm âm thanh tốt hơn, nhưng giới chuyên gia cũng đưa ra lời cảnh báo: Việc duy trì âm lượng ở mức cực đại trong thời gian dài có thể gây tổn thương thính giác hoặc làm giảm tuổi thọ của màng loa. Hãy cân nhắc rằng đây là một tính năng để sử dụng khi thực sự cần thiết, thay vì lạm dụng nó mỗi ngày.

Ngoài ra, cài đặt này chủ yếu tác động lên loa điện thoại và hệ sinh thái phụ kiện của hãng. Với các loại loa Bluetooth hoặc tai nghe bên thứ ba, bạn có thể cần kiểm tra thêm ứng dụng điều khiển riêng của nhà sản xuất đó để đạt được mức âm lượng mong muốn.