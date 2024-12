Meta đồng ý trả tiền để chấm dứt vụ Cambridge Analytica

Theo ABC, công ty mẹ của Facebook là Meta đã đồng ý khoản chi trả 50 triệu đô la Úc để giải quyết vụ kiện với Úc vì vụ bê bối quyền riêng tư Cambridge Analytica. Đây là khoản thanh toán lớn nhất từ trước đến nay về quyền riêng tư tại Úc.

Khoản dàn xếp này sẽ chấm dứt quá trình kiện tụng kéo dài tại Tòa án Liên bang kể từ năm 2020. Trong đó, Facebook đã tiết lộ trái phép dữ liệu cá nhân của hàng triệu người dùng trên toàn cầu và tại Úc thông qua ứng dụng "This is Your Digital Life" gần một thập kỷ trước. Dữ liệu này sau đó đã rơi vào tay công ty tư vấn Cambridge Analytica, làm dấy lên lo ngại về việc thông tin có thể bị sử dụng để xây dựng hồ sơ chính trị.

Theo thỏa thuận, Meta sẽ bổ nhiệm một bên độc lập vào đầu năm 2025 để thông báo cho những người dùng đủ điều kiện nhận bồi thường. Trong đó, những cá nhân sở hữu tài khoản Facebook và có mặt tại Úc hơn 30 ngày trong khoảng thời gian từ 2.11.2013 đến 17.12.2015, có cài hoặc bạn bè cài ứng dụng trên sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình.

Meta sẽ chỉ định một bên độc lập vào đầu năm 2025 để thông báo cho người dùng đủ điều kiện nhận chi trả Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Việc bồi thường sẽ bao gồm hai cấp độ, đầu tiên người dùng có thể đăng ký nhận khoản thanh toán cơ bản nếu cảm thấy lo ngại về quyền riêng tư. Những trường hợp chứng minh được thiệt hại hoặc tổn thất sẽ nhận được khoản bồi thường cao hơn. Quá trình đăng ký dự kiến sẽ mở vào giữa năm 2025.

Elizabeth Tydd, Ủy viên Thông tin Úc nói khoản thanh toán không chỉ mang đến cơ hội khắc phục cho người dùng bị ảnh hưởng mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự minh bạch và trách nhiệm trong việc xử lý dữ liệu cá nhân. Trong khi đó phát ngôn viên của Meta nói tập đoàn đã đạt thỏa thuận nhưng không thừa nhận sai phạm, cho biết các hoạt động trong quá khứ không còn phù hợp với cách thức hoạt động hiện nay của sản phẩm và hệ thống Meta.

Khoản thanh toán này tiếp nối thỏa thuận trị giá 725 triệu USD mà Meta đồng ý chi trả vào năm 2022 để giải quyết vụ kiện tương tự tại Mỹ. Vụ việc đã trở thành một trong những bê bối lớn nhất trong lịch sử của tập đoàn, làm thay đổi cách người dùng và chính phủ các nước nhìn nhận về bảo mật thông tin trên mạng xã hội.