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    Microsoft muốn AI vận hành ngay trên laptop, không cần nền tảng đám mây
    VideoThế giới

    Microsoft muốn AI vận hành ngay trên laptop, không cần nền tảng đám mây

    Trúc Huỳnh
    Trúc Huỳnh
    Microsoft vừa giới thiệu Surface Ultra - một mẫu máy tính xách tay cao cấp sử dụng chip Nvidia và được thiết kế để vận hành các tác nhân AI (AI agents) ngay trên thiết bị thay vì trên đám mây.

    Phóng viên Stephen Nellis từ Hãng tin Reuters đang có mặt tại San Francisco, nơi vừa kết thúc sự kiện với sự tham gia của các CEO từ Microsoft và Nvidia để thảo luận về những tác nhân AI mạnh mẽ sắp xuất hiện trên các dòng máy tính xách tay.

    Ông cho biết “Điểm nhấn quan trọng trong ngày hôm nay là mẫu máy tính xách tay Surface Ultra của Microsoft; giá bán của thiết bị này dao động từ 2.600 USD lên tới gần 6.000 USD cho phiên bản cao cấp nhất”.

    “Những thiết bị này dùng để làm gì? Chúng chủ yếu hướng đến những người đang sử dụng nhiều dịch vụ AI - vốn hiện nay phần lớn hoạt động trên nền tảng đám mây. Chẳng hạn, nếu bạn là một lập trình viên sử dụng AI để hỗ trợ viết mã nguồn, có thể bạn đang chi hàng trăm USD mỗi tháng cho các dịch vụ AI dựa trên đám mây đó”.

    Theo CEO Nvidia, ông Jesen Huang, “Chúng ta sẽ chứng kiến sự xuất hiện của một thế hệ lập trình viên hoàn toàn mới: các lập trình viên AI. Họ sẽ tạo ra các ứng dụng và mô hình AI, hoặc sử dụng AI để phát triển phần mềm của mình. Và đây là chiếc máy tính duy nhất trên thế giới có khả năng vận hành mọi thứ trực tiếp ngay trên thiết bị”.

    Microsoft muốn AI vận hành ngay trên laptop thay vì nền tảng đám mây - Ảnh 1.

    CEO Nvidia Jensen Huang (phải) và CEO Microsoft Satya Nadella bắt tay tại sự kiện Microsoft Windows & Surface ở San Francisco, California (Mỹ), ngày 7.10.2026

    ẢNH: REUTERS

    Ông Nellis nói rằng thông điệp chính từ CEO của Microsoft (hãng phát triển hệ điều hành) và Nvidia (hãng sản xuất chip cho các thiết bị này) là: dù những chiếc máy tính này có giá cao, nhưng về lâu dài chúng thực sự giúp bạn tiết kiệm chi phí; bởi lẽ một khi đã sở hữu máy, bạn có thể vận hành AI trên đó hoàn toàn miễn phí.

    Điểm quan trọng thứ hai ở đây nằm ở vấn đề quyền riêng tư và bảo mật. Lợi ích của việc chạy ứng dụng ngay trên máy tính của bạn là dữ liệu không bao giờ bị gửi lên đám mây; tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ có một thực thể AI hiện diện trên máy tính cá nhân để thực hiện các tác vụ thay cho bạn. Hôm nay, Microsoft đã giới thiệu hàng loạt công cụ mới trên Windows nhằm giúp người dùng cảm thấy an tâm và thoải mái hơn với quy trình này.

    Thực tế, đa số người dùng mới chỉ bắt đầu làm quen với các tác nhân AI có khả năng thực hiện công việc thay họ - chẳng hạn như trợ lý cá nhân Muse của Meta, công cụ có thể giúp hủy các gói đăng ký dịch vụ cũ hoặc thương lượng giá cả khi mua hàng trên Facebook Marketplace.

    Theo ông Nellis, “Hiện tại, công nghệ này có lẽ chủ yếu dành cho những người dùng chuyên nghiệp hoặc người dùng có nhu cầu cao - tại nơi làm việc hay ở nhà - và sẵn sàng chi hàng ngàn đô la cho một chiếc máy tính. Tuy nhiên, trong tương lai, mức giá này có thể sẽ giảm xuống. Dù vậy, thông điệp cốt lõi rút ra từ sự kiện hôm nay là: những chiếc máy tính bạn sử dụng hàng ngày có lẽ sắp trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều”.

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