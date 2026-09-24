Vì sao châu Âu nghi ngờ lời kêu gọi giảm tốc độ phát triển AI từ các 'đại gia' Mỹ?

Họ bác bỏ lời kêu gọi từ Anthropic (một công ty Mỹ) về việc các nhà phát triển công nghệ tiên tiến cần giảm tốc độ phát triển AI, trong bối cảnh châu Âu đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách công nghệ.

Phóng viên Florence Loève của Reuters cho biết: “Nhiều công ty AI và quan chức châu Âu đã đặt câu hỏi về động cơ thực sự đằng sau lời kêu gọi giảm tốc độ phát triển AI của Dario Amodei - CEO của Anthropic - và các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ khác. Họ bày tỏ sự hoài nghi và cho rằng lập luận mà các công ty Mỹ đưa ra thực chất là chiêu trò nhằm củng cố vị thế thống trị thị trường. Ví dụ, công ty khởi nghiệp Mistral AI của Pháp cho rằng một số doanh nghiệp lâu năm đang tận dụng thời điểm này để củng cố vị thế thị trường; thúc đẩy các quy định có lợi cho mình hơn là các đối thủ cạnh tranh, trong khi thực tế là những rủi ro liên quan đến AI đã được biết đến từ nhiều tháng trước”.

CEO Meta Mark Zuckerberg đeo kính thông minh Meta Ray-Ban trong khi phát biểu giới thiệu dòng kính mới tại sự kiện Meta Connect diễn ra ở trụ sở công ty tại Menlo Park, California (Mỹ), ngày 17.9.2025. ẢNH: REUTERS

Những công ty châu Âu nào đã lên tiếng?

Theo phóng viên Florence Loève, “Mức độ cảnh giác của các công ty rất khác nhau. Một ý kiến mạnh mẽ đến từ Giám đốc Vận hành (COO) của Proton - công ty phần mềm bảo mật của Thụy Sĩ - ông cho rằng không thể tin tưởng vào những tuyên bố của Mỹ về việc cần giảm tốc độ phát triển AI. Ông khẳng định họ hoàn toàn hoài nghi và coi đây là hành động chỉ nhằm phục vụ lợi ích riêng. Các công ty châu Âu khác cũng có quan điểm tương tự. Tại Đức, người phụ trách chính sách công của công ty khởi nghiệp AI Black Forest Labs cho rằng việc áp đặt khoảng cách giữa các phòng thí nghiệm lớn và các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường dựa trên những ngưỡng quy định tùy tiện sẽ kìm hãm sự đổi mới mở ở các lĩnh vực công nghệ tiên phong. Cũng có những lời kêu gọi ban hành quy định quản lý, nhưng phải dựa trên các tiêu chuẩn của châu Âu”.

Các chính phủ châu Âu đã phản ứng ra sao?

“Họ đã lên tiếng bảo vệ ngành công nghiệp AI của châu Âu. Bộ trưởng Tài chính Pháp cho rằng lời kêu gọi giảm tốc độ phát triển AI từ phía Mỹ xuất phát từ lợi ích cá nhân và nhằm mục đích duy trì vị thế thống trị thị trường của họ. Bộ Kỹ thuật số Đức tuyên bố việc dừng phát triển AI là không thực tế và châu Âu cần có chủ quyền kỹ thuật số; đồng thời, nhiều bộ trưởng cũng khẳng định rằng dù cần có quy định quốc tế, nhưng châu Âu cũng cần phải tự phát triển ngành công nghiệp AI của riêng mình”, bà Loève cho biết.