'Miền đất hứa', hé lộ của Obama từ chàng trai da đen trở thành tổng thống Mỹ

Miền đất hứa (do NXB Dân Trí ấn hành) - một trong những cuốn sách được bạn đọc trông chờ bởi đây là cuốn hồi ký của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama, chứa đựng những ghi chép cuốn hút, đầy riêng tư về lịch sử trong quá trình tạo lập đến từ vị tổng thống thứ 44 của nước Mỹ.

Không phụ lòng mong đợi và sự tò mò của độc giả, Miền đất hứa được Barack Obama kể lại khá chi tiết về cuộc phiêu lưu khó tin của một chàng trai da đen, sống trong thời nạn phân biệt chủng tộc diễn ra nặng nề tại Mỹ, đã trở thành người đứng đầu của một cường quốc thế giới. Cựu tổng thống thứ 44 của Mỹ đã mô tả khá chi tiết góc nhìn cá nhân đầy ấn tượng cả về giáo dục chính trị, lẫn những khoảnh khắc bước ngoặt trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên mang tính lịch sử của mình – một thời kỳ đầy biến chuyển và hỗn loạn nhiều kịch tính.

Bằng giọng kể chân thật nhưng không kém phần sâu sắc và đầy xúc động, Barack Obama đã đưa độc giả vào một hành trình cuốn hút, khởi đi từ những khát vọng chính trị ban sơ nhất của ông cho đến chiến thắng tại hội nghị chọn ứng cử viên ở Iowa. Một sự kiện đã chứng tỏ sức mạnh của hoạt động cơ sở, đặc biệt là đêm 4.11.2008, khi ông được bầu làm vị tổng thống thứ 44, và là người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ chức vụ cao nhất của Mỹ.

Suy ngẫm về nhiệm kỳ làm tổng thống của mình, Barack Obama đã đưa ra một khám phá độc đáo và sâu sắc về cả phạm vi đáng kinh ngạc, lẫn giới hạn của quyền lực tổng thống, cũng như những hiểu biết sâu sắc về động lực chính trị của các đảng phái Mỹ và ngoại giao quốc tế. Obama đưa độc giả vào bên trong Phòng Bầu dục, Phòng Tình hình của Nhà Trắng, rồi tới Moscow, Cairo, Bắc Kinh và các địa điểm xa hơn nữa.

Từ đó, giúp độc giả hiểu rõ những suy nghĩ của Barack Obama khi ông tập hợp nội các của mình, vật lộn với một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nắm bắt con người Vladimir Putin, vượt qua những khó khăn dường như bất khả để đảm bảo thông qua Luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền, đụng độ với các tướng lĩnh về chiến lược của Mỹ ở Afghanistan, giải quyết cải cách Phố Wall, xử lý vụ cháy nổ Deepwater Horizon tàn khốc và cho phép thực hiện Chiến dịch Cây thương Hải thần dẫn đến cái chết của Osama bin Laden.





Ông cũng trình bày rất cởi mở về những thế lực chống lại mình cả trong và ngoài nước, cũng như về những tác động mà cuộc sống trong Nhà Trắng đã ảnh hưởng như thế nào đến vợ và các con gái. Barack Obama cũng không ngại bộc lộ sự nghi ngờ, thất vọng của bản thân, tuy nhiên, ông chưa bao giờ nghi ngờ về cuộc thể nghiệm vĩ đại đang diễn ra trên đất nước Mỹ cũng như những tiến bộ mà nó mang lại.

Tổng thống Barack Obama cho biết: “Không có cảm giác nào sánh được với việc hoàn thành một cuốn sách và tôi tự hào về cuốn sách này. Tôi đã dành vài năm qua để suy ngẫm về thời gian làm tổng thống của mình và trong sách Miền đất hứa, tôi cố gắng cung cấp một lời kể trung thực về chiến dịch tranh cử, thời gian làm tổng thống của mình: các sự kiện chủ chốt và những người đã định hình nó; đánh giá của tôi về những gì tôi đã đúng và những sai lầm tôi đã mắc phải; các lực lượng chính trị, kinh tế, văn hóa mà tôi và ê-kíp của mình đã phải đối đầu lúc bấy giờ - và quốc gia chúng ta vẫn còn vật lộn hiện nay”.

Cũng theo cựu tổng thống Barack Obama: “Trong cuốn sách, tôi cũng cố gắng mang đến cho người đọc cảm nhận về hành trình cá nhân mà tôi và Michelle đã trải qua trong suốt những năm tháng đó, với tất cả những thăng trầm khó tin. Và cuối cùng, vào thời điểm mà nước Mỹ đang trải qua biến động to lớn như vậy, cuốn sách đưa ra một số suy nghĩ rộng hơn của tôi về cách chúng ta có thể hàn gắn những chia rẽ tại đất nước chúng ta trong tương lai và làm cho nền dân chủ của chúng ta vận hành vì mọi người – một nhiệm vụ sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ một vị tổng thống nào, mà phụ thuộc vào tất cả chúng ta với tư cách là những công dân dấn thân".

Barack Obama là tổng thống thứ 44 của Mỹ, được bầu vào tháng 11.2008 và giữ chức vụ trong hai nhiệm kỳ. Ông là tác giả của hai cuốn sách bán chạy nhất trước đây theo The New York Times, là Những giấc mơ từ cha tôi và Hy vọng táo bạo. Ông đã nhận Giải Nobel Hòa bình năm 2009, sống ở Washington, D.C với vợ là Michelle. Họ có hai con gái: Malia và Sasha.

"Miền đất hứa là cuốn sách vô cùng đáng đọc bởi nó chứa đựng rất nhiều tầm nhìn và hiểu biết sâu rộng trong sự nghiệp lãnh đạo của một vị tổng thống xuất chúng”, Bill Gates nhận xét.

“Barack Obama không những là một vị tổng thống tài ba mà còn là một cây bút giỏi. Từng câu từng chữ trong Miền đất hứa đều rất thú vị, chi tiết và sống động. Những câu chuyện ông kể trong cuốn sách cuốn hút đến nỗi mọi người háo hức trông đợi vào sự ra mắt của phần 2. Trong phần này, Barack Obama đã làm sáng tỏ những đổi thay then chốt trong lịch sử nước Mỹ khi ông ngồi ở vị trí tổng thống, và dĩ nhiên là cả những kế hoạch vẫn còn đang dở dang”, Chimamanda Ngozi Adichie viết trên The New York Times.