Du lịch Tin tức - Sự kiện

Miễn phí trông giữ xe tại nhiều di tích trên địa bàn Thanh Hóa

Minh Hải
Minh Hải
26/02/2026 12:38 GMT+7

Nhiều di sản, di tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã miễn phí trông giữ xe cho người dân, du khách kể từ ngày 26.2.

Ngày 26.2, ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa (Sở VH-TT-DL Thanh Hóa), cho biết sáng cùng ngày, đơn vị này đã phát đi thông báo về việc miễn phí trông giữ xe tại nhiều di tích, di sản trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa: Nhiều di tích miễn phí trông giữ xe- Ảnh 1.

Từ ngày 26.2 tại các di sản, di tích lớn của tỉnh Thanh Hóa miễn phí trông giữ xe

ẢNH: MINH HẢI

Theo ông Linh, dù miễn phí nhưng tại các di tích, di sản, đơn vị này vẫn bố trí khu vực bãi xe và bố trí người để trông giữ xe cho người dân, du khách. Thời gian miễn phí là không xác định, trừ trường hợp quy định của Nhà nước bắt buộc phải thu.

Các di sản, di tích được miễn phí trông giữ xe, gồm: di sản thế giới Thành nhà Hồ (xã Tây Đô), di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn), di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc), di tích - danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (bao gồm núi Nưa, đền Nưa và Am Tiên, thuộc địa bàn các xã Tân Ninh, Trung Chính và Mậu Lâm).

Việc miễn phí trông giữ xe là nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ phục vụ tham quan, du lịch và thực hành tín ngưỡng tại các di tích, di sản.

Riêng đối với việc thu phí tham quan hiện nay tại các di tích, di sản lớn ở Thanh Hóa đang áp dụng mức 40.000 đồng với người từ 16 tuổi trở lên và 20.000 đồng với người từ 8 - 15 tuổi tham quan di sản Thành nhà Hồ; 30.000 đồng với người từ 16 tuổi trở lên và 15.000 đồng với người từ 8 - 15 tuổi tại di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh. 

Tại các di tích này cũng miễn phí đối với trẻ em dưới 8 tuổi hoặc với người khuyết tật đặc biệt; giảm 50% mức phí tham quan đối với người hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, người khuyết tật nặng, người cao tuổi.

