Miễn tiền thuê 36,8 ha đất mở rộng lọc dầu Dung Quất không đúng quy định

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất tại tỉnh Quảng Ngãi.

Một trong những vi phạm được chỉ ra liên quan đến việc miễn tiền thuê đất cho dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký ban hành thông báo kết luận thanh tra ẢNH: TTCP

Theo kết luận, ngày 30.6.2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 547 miễn tiền thuê đất cho Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn đối với diện tích 367.969 m² (tương đương gần 36,8 ha) để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Diện tích đất này nằm tại xã Bình Thuận và xã Bình Trị, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian được miễn tiền thuê đất tính từ ngày ban hành quyết định cho thuê đến 1.3.2047.

Kết quả thanh tra xác định dự án không đủ điều kiện miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 103/2024.

Do đó, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi rà soát, xử lý việc miễn tiền thuê đất không đúng quy định nêu trên; bảo đảm thu đúng, thu đủ, không để thất thoát ngân sách nhà nước.

Vẫn theo kết luận, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện một số hạn chế khác liên quan nghĩa vụ tài chính về nhà, đất.

Trong đó, Ban Quản lý các cảng cá chưa nộp vào ngân sách nhà nước 7,5 tỉ đồng tiền thuê đất và 972 triệu đồng tiền phạt chậm nộp, tính từ năm 2017 đến thời điểm thanh tra.

Hay như năm 2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định miễn, giảm 454 triệu đồng tiền thuê nhà cho Công ty Phát hành sách và Văn hóa tổng hợp Quảng Ngãi không đúng đối tượng.

Cơ quan thanh tra yêu cầu xử lý dứt điểm các khoản thu nêu trên, có phương án thu hồi số tiền về ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, kết quả thanh tra trực tiếp tại 12 cơ quan, tổ chức, đơn vị còn cho thấy có 27 cơ sở nhà, đất bỏ trống; nhiều cơ sở giáo dục, trụ sở, cơ sở sự nghiệp không còn nhu cầu sử dụng.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý dứt điểm các cơ sở nhà, đất bỏ trống, không được sử dụng quá thời hạn quy định; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, hậu quả, xử lý nghiêm vi phạm, sai phạm nếu có.

Quá trình thực hiện, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý.