Miền Trung có thêm bệnh viện đa khoa quốc tế 2.300 tỉ đồng

Đây là bệnh viện tiên phong tại miền Trung xây dựng và vận hành theo mô hình hospital - hotel hiện đại, nơi việc kết hợp điều trị y khoa chuyên sâu với không gian lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp giúp nâng cao trải nghiệm người bệnh và hiệu quả phục hồi.

Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế tọa lạc ở vị trí đắc địa của TP.Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Công trình tọa lạc ngay khu đất vàng của TP.Huế, gồm 16 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích sử dụng hơn 20.000 m², quy mô hơn 260 giường. Bệnh nhân và người nhà sẽ được chăm sóc, nghỉ ngơi trong không gian tiện nghi xuyên suốt quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe.

Đại diện bệnh viện cho biết, đơn vị tập trung triển khai nhiều chuyên khoa mũi nhọn như: sản phụ khoa, nhi khoa, ngoại tiêu hóa, chấn thương chỉnh hình và y học thể thao, gây mê hồi sức và quản lý đau, thẩm mỹ, khám sức khỏe tổng quát và tầm soát… đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Song hành cùng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cao, bệnh viện đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại hàng đầu thế giới, phục vụ hiệu quả cho công tác tầm soát sớm, chẩn đoán chính xác và điều trị chuyên sâu.

Ông Trần Đình Văn, Chủ tịch HĐQT Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế, trao tặng 300 triệu đồng từ Quỹ An sinh xã hội đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chia sẻ về định hướng trong tương lai, ông Trần Đình Văn, Chủ tịch HĐQT Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế, cho biết: "Chúng tôi mong muốn góp phần thay đổi cảm nhận của người dân khi đến bệnh viện. Không chỉ là nơi điều trị bệnh, bệnh viện hướng đến việc mang lại cảm giác được chăm sóc tận tình, nhẹ nhàng và an tâm, để người bệnh có thể phục hồi tốt hơn và hướng tới cuộc sống vui khỏe, bền vững".

Nhân dịp khánh thành, bệnh viện trao tặng 300 triệu đồng từ Quỹ An sinh xã hội đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Huế, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP.Huế, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và nỗ lực của chủ đầu tư, ban giám đốc, các chuyên gia, kỹ sư, y bác sĩ và người lao động đã góp phần hoàn thành công trình bảo đảm tiến độ, an toàn và hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP.Huế nhấn mạnh, với vai trò trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước và khu vực, TP.Huế có hệ thống bệnh viện, cơ sở đào tạo y khoa uy tín và đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành. Việc đưa Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế vào hoạt động tiếp tục khẳng định mục tiêu xây dựng TP.Huế trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, hiện đại; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và giảm tải cho hệ thống y tế công lập.