Minh Tú, Văn Mai Hương, Phương Mỹ Chi... khoe visual mừng Tóc Tiên tái xuất

Tối 5.6, Tóc Tiên phát hành MV Người còn thương em không. Khác với hình ảnh sôi động quen thuộc trước đây, Tóc Tiên lựa chọn màu sắc ballad giàu cảm xúc cho lần trở lại này.

Sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc Người còn thương em không, quy tụ nhiều ca sĩ, người mẫu và gương mặt trẻ của làng giải trí Việt. Không khí buổi công chiếu trở nên sôi động khi hàng loạt khách mời xuất hiện để chúc mừng màn tái xuất của Tóc Tiên sau thời gian tập trung cho các hoạt động cá nhân.

Siêu mẫu Minh Tú xuất hiện rạng rỡ. Cô hiện là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang và chương trình truyền hình thực tế ẢNH: A.H

Gin Tuấn Kiệt đến chúc mừng Tóc Tiên trong lần trở lại với dự án âm nhạc mới ẢNH: A.H

Những gương mặt trẻ của Tân binh toàn năng góp mặt tại sự kiện, mỗi người theo đuổi một phong cách và màu sắc âm nhạc khác biệt ẢNH: BTC

Văn Mai Hương và Ái Phương cùng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc nhưng mỗi người theo đuổi những định hướng nghệ thuật riêng ẢNH: BTC

Diễn viên Đồng Ánh Quỳnh thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại sự kiện. Cô từng là bạn diễn ăn ý với Tóc Tiên trong dự án điện ảnh Thanh Sói ẢNH: A.H

Nam chính Trần Ngọc Vàng bảnh bao trước ống kính. Anh được cộng đồng mạng đánh giá là gương mặt tiềm năng của điện ảnh Việt ẢNH: BTC

"Chị đẹp" Ngọc Phước và "Em xinh" Phương Mỹ Chi rạng rỡ đến chung vui cùng ca sĩ Tóc Tiên ẢNH: A.H