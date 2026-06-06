Minh Tú, Văn Mai Hương, Phương Mỹ Chi... khoe visual mừng Tóc Tiên tái xuất

Tóc Tiên chính thức trở lại với MV 'Người còn thương em không'. Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của nữ ca sĩ thu hút sự góp mặt của nhiều ca sĩ và diễn viên thân thiết.
Tối 5.6, Tóc Tiên phát hành MV Người còn thương em không. Khác với hình ảnh sôi động quen thuộc trước đây, Tóc Tiên lựa chọn màu sắc ballad giàu cảm xúc cho lần trở lại này.
Sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc Người còn thương em không, quy tụ nhiều ca sĩ, người mẫu và gương mặt trẻ của làng giải trí Việt. Không khí buổi công chiếu trở nên sôi động khi hàng loạt khách mời xuất hiện để chúc mừng màn tái xuất của Tóc Tiên sau thời gian tập trung cho các hoạt động cá nhân.
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