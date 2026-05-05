Trở lại sân khấu Đài truyền hình Việt Nam, nơi từng mở ra giấc mơ âm nhạc cách đây 16 năm, Văn Mai Hương không giấu được sự xúc động khi xem lại những hình ảnh cũ thời mới vào nghề. Á quân Vietnam idol 2010 thừa nhận từng chịu áp lực nặng nề vì liên tục bị công chúng miệt thị ngoại hình.

“Tôi bị miệt thị nhiều lắm. Tuần nào tôi cũng lên danh sách sao xấu là chuyện bình thường”, nữ ca sĩ nhớ lại. Dù tự tin vào khả năng ca hát, việc thường xuyên bị chê bai vóc dáng khiến cô chịu tổn thương tâm lý trong thời gian dài. Có những bộ đồ diễn, cô phải sửa đến ba lần mới mặc vừa.

Theo Văn Mai Hương, chính những áp lực ấy đã trở thành động lực để cô thay đổi bản thân, bắt đầu hành trình rèn luyện nghiêm túc để khỏe mạnh và tự tin hơn trên sân khấu.

Văn Mai Hương nhắc lại giai đoạn khủng hoảng

Khoảnh khắc gây chú ý nhất trong buổi trò chuyện là khi Văn Mai Hương trải lòng về cú sốc trong tình yêu. “Đó là lúc tôi chia tay một mối tình sâu đậm và rơi vào khoảng thời gian gần như là trầm cảm. Tôi làm tất cả những gì mà người cũ không thích: tôi cắt tóc ngắn, nhuộm tóc màu bạch kim, nuôi chó...”, giọng ca Đại minh tinh kể.

Nữ ca sĩ cho biết những thay đổi về ngoại hình từng gây tranh cãi lúc bấy giờ thực chất là phản ứng sau những tổn thương tinh thần kéo dài. Cô cũng thừa nhận bản thân không nhận ra mình đang gặp vấn đề cho đến khi sức khỏe bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất ổn.

“Tôi không muốn đi chơi, không muốn gặp mọi người, chỉ muốn ở trong nhà chơi với chó. Rồi tự nhiên tôi bị sốt, lúc đó tôi mới bắt đầu thấy mình có vấn đề”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Giọng ca Đại minh tinh cho biết thêm cô từng rơi vào trạng thái mất phương hướng, thậm chí có lúc muốn từ bỏ cả album đang thực hiện vì cảm thấy mọi thứ không còn thuận lợi như trước.

Những va vấp trong cuộc đời đều là chất liệu để trưởng thành hơn trong cuộc sống

Ở tuổi ngoài 30, Văn Mai Hương nói cô đã học được cách cân bằng cảm xúc và đối diện mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Nếu trước đây cô thường phản ứng mạnh khi bị tổn thương, hiện tại nữ ca sĩ chọn sự im lặng và bao dung.

“Tôi là người dễ tha thứ vì tôi hay quên. Nhìn lại những câu chuyện cũ, tôi thấy mình rất bao dung,” giọng ca 9X bộc bạch.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc với nhiều bản hit, Văn Mai Hương còn gây chú ý khi lấn sân điện ảnh. Bộ phim Thỏ ơi mà cô tham gia đạt doanh thu khoảng 450 tỉ đồng.

Ngoài công việc, nữ ca sĩ cho biết cô dành nhiều sự quan tâm cho gia đình, đặc biệt là em trai kém mình 9 tuổi đang du học nước ngoài. Văn Mai Hương nói cô luôn xem việc chăm sóc bố mẹ và em trai là niềm vui thay vì áp lực.

Khi nhìn lại chặng đường đã qua, Văn Mai Hương khẳng định không muốn xóa đi bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời, kể cả những khoảng thời gian tăm tối nhất. Theo nữ ca sĩ, tất cả những va vấp từ sự miệt thị ngoại hình, đổ vỡ tình cảm cho đến áp lực nghề nghiệp đều là chất liệu để cô trưởng thành hơn trong cuộc sống lẫn âm nhạc.