Mở cảng, phải mở tư duy

Đây có thể nói là một tin vui với người dân Lý Sơn nói riêng và Quảng Ngãi nói chung, bởi có thể mở ra cơ hội phát triển kinh tế địa phương. Nhưng cùng ngày 27.3, có lẽ điều mà nhiều người dân Lý Sơn vui hơn cả là việc sau hơn 2 năm tạm dừng, Công ty CP tàu cao tốc Phú Quốc thông báo sắp hoạt động trở lại tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn. Không chỉ có thêm phương tiện vận chuyển để chọn lựa, mà giá vé còn giảm đáng kể so với hiện tại.

Hồi năm 2023, doanh nghiệp trên từng hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn nhưng phải tạm dừng chỉ sau 4 tháng vì một trong các nguyên nhân quan trọng là công ty không thể tự do bán vé theo quy định của pháp luật mà phải theo quy định của Ban Quản lý cảng và Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, các tàu vận chuyển hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn bắt buộc phải sử dụng phần mềm bán vé của cảng và cảng là đơn vị duy nhất, độc quyền được bán vé tuyến này.

Thế nhưng, như nhiều người dân và du khách phản ánh, bản thân người viết cũng từng trải qua, thì cách thức vận hành hệ thống bán vé của cảng tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn vô cùng rối rắm, tính năng bán vé trực tuyến khá kém so với giai đoạn số hóa ngày nay. Đã vậy, chất lượng dịch vụ cũng nhiều hạn chế. Thậm chí, tính theo giá vé trên độ dài di chuyển thì giá vé tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn trước đây còn cao hơn nhiều so với nhiều tuyến vận chuyển hành khách trên biển khác tại VN.

Gần đây, chỉ đến khi dư luận lên tiếng, cơ quan chức năng rà soát thì mới nhấn mạnh nguyên tắc doanh nghiệp được quyền lựa chọn hình thức bán vé. Còn việc bán vé qua cảng chỉ mang tính chất ủy thác tự nguyện. Qua đó, cơ quan chức năng khuyến khích các đơn vị triển khai hệ thống bán vé trực tuyến để hành khách thuận tiện hơn.

Như vậy, không hề quá lời khi nói rằng chính sự "cục bộ" trong việc quản lý vận hành cảng, cụ thể là độc quyền bán vé, rõ ràng cản trở sự phát triển của tuyến vận chuyển đầy tiềm năng kết nối Lý Sơn.

Giờ đây, bến cảng Bến Đình được phép tiếp nhận tàu thuyền trong nước và quốc tế ra vào hoạt động có thể mở ra nhiều cơ hội để đưa những dòng khách, không chỉ từ cảng Sa Kỳ, đến với Lý Sơn. Cơ hội này không hề nhỏ khi Lý Sơn có nhiều ưu thế gắn liền với những danh xưng như "vương quốc tỏi" hay "hòn ngọc giữa Biển Đông", đồng thời còn có dấu ấn lịch sử và chủ quyền quốc gia với lịch sử hải đội Hoàng Sa.

Ưu thế đã có, cơ hội thì thừa, vấn đề chỉ là chiến lược phát triển, nhưng dù chiến lược nào thì trước hết cũng cần sự cởi mở về tư duy, loại bỏ triệt để những tư tưởng "cục bộ" ngắn hạn như cách từng độc quyền bán vé tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn. Có như thế, Lý Sơn mới khai thác hết tiềm năng để phát triển.