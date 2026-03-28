Kết quả này là nhờ thuế môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu đã được giảm về 0 theo Quyết định 482 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26.3. Về nguyên tắc, giảm thuế xăng dầu nói riêng và các loại thuế nói chung là thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp vì lợi ích quốc gia, Chính phủ có quyền quyết định giảm thuế để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, ổn định kinh tế đối với các tình huống như: Phục hồi sau đại dịch/thiên tai, kích cầu tiêu dùng, kiềm chế lạm phát, hoặc giảm áp lực chi phí sản xuất. Và giảm các loại thuế đối với xăng dầu sáng 27.3 là một quyết định hợp lòng dân.

Thứ nhất, giá xăng dầu biến động mạnh gần 1 tháng qua đã gây xáo trộn rất lớn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống xã hội. Áp lực tăng giá khiến thị trường lúc nào cũng căng như dây đàn. Doanh nghiệp tiến thoái lưỡng nan, không tăng thì gồng lỗ không nổi nhưng tăng giá thì lo mất khách. Người dân thì bồn chồn, lo lắng, thắt chặt chi tiêu khiến sức mua vừa được kích lên đã chững lại. Nghiêm trọng hơn chính là các công trình trọng điểm quốc gia rơi vào cảnh "đói" dầu, treo cẩu, đe dọa tiến độ, trong đó có những công trình hạ tầng phục vụ APEC 2027 đang đếm ngược từng ngày.

Thậm chí, vài tiếng trước khi Chính phủ ban hành Quyết định giảm các loại thuế với xăng dầu, Cục Hàng không VN đã đề xuất Bộ Xây dựng cơ chế phụ thu nhiên liệu hàng không đối với vé nội địa hạng phổ thông cơ bản, áp dụng trong 3 tháng trong bối cảnh giá nhiên liệu Jet A1 tăng mạnh. Đề xuất này nếu được thông qua sẽ đẩy giá vé máy bay cao nhất lên thêm 680.000 đồng/vé ngay trước dịp lễ 30.4 - 1.5 và sau đó là cao điểm hè khiến ngành du lịch cũng như nhiều người đã lên kế hoạch đi chơi lo ngay ngáy.

Nhắc lại để thấy sự căng thẳng tột độ của thị trường trong những ngày qua. Thực tế, trước đó Chính phủ đã giảm thuế nhập khẩu, xả Quỹ bình ổn xăng dầu để kiểm soát giá xăng dầu. Thế nhưng, chiến sự Trung Đông ngày càng căng thẳng và kéo dài khiến thị trường nhiên liệu biến động phức tạp, khó lường. Tình thế này đòi hỏi phải có các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Nhiều tổ chức, hiệp hội, chuyên gia cũng như cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị giảm các loại thuế môi trường, VAT, tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu để "giảm sốc" cho nền kinh tế và như nói trên, rạng sáng 27.3 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một quyết định vì lợi ích quốc gia và hợp lòng dân.

Với quyết định này, ngân sách nhà nước sẽ giảm thu bình quân khoảng 7.200 tỉ đồng mỗi tháng nhưng đổi lại, thị trường xăng dầu ổn định, giá cả hàng hóa ổn định, tâm lý ổn định. Người dân và doanh nghiệp được hỗ trợ giảm bớt khó khăn; sản xuất, kinh doanh được thúc đẩy.

Khi niềm tin thị trường trở lại thì ngân sách chắc chắn sẽ thu được nhiều hơn. Đó cũng phù hợp với mục tiêu mà Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV đã nhấn mạnh: "Việc điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác phải theo hướng chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ, vừa hỗ trợ tăng trưởng hợp lý, vừa củng cố niềm tin thị trường, ổn định kỳ vọng và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài".