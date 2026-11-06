Mô hình giữ trẻ sau giờ học của các nước

Ở Nhật Bản, mô hình "CLB trẻ em sau giờ học" được thành lập từ năm 1998 theo quy định của luật Phúc lợi trẻ em giúp nhiều gia đình "nhẹ gánh" áp lực. CLB cung cấp không gian sinh hoạt sau giờ học cho học sinh (HS) tiểu học (từ lớp 1 - 6) có cha mẹ hay người giám hộ đều đi làm vào buổi chiều, sử dụng những cơ sở vật chất như phòng trống tại trường, nhà văn hóa thiếu nhi hoặc những địa điểm phù hợp khác. Tham gia mô hình, HS không chỉ được chăm sóc cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, mà còn được rèn sự chủ động, khả năng sáng tạo... thông qua các hoạt động vui chơi, trong khi chờ phụ huynh đến đón.

Theo thống kê từ Cơ quan Trẻ em và gia đình Nhật Bản, có 1.636 đô thị hoặc địa phương đang vận hành "CLB trẻ em sau giờ học", với tổng số trẻ đăng ký là hơn 1,6 triệu em tính đến đầu tháng 5.2026. Cơ quan này thông tin thêm chính quyền địa phương hay tổ chức dân sự là những đơn vị có thể phụ trách thành lập và vận hành mô hình.

Học sinh tiểu học được hướng dẫn chơi golf trong khuôn khổ chương trình "Trường học Neulbom" Ảnh: Hãng thông tấn Yonhap

Trong khi đó từ năm 2024, Hàn Quốc bắt đầu triển khai mô hình "Trường Neulbom" (tiếng Hàn có nghĩa là "luôn luôn chăm sóc") tại hơn 6.300 trường tiểu học trên cả nước, sau thời gian thí điểm ở hơn 2.900 cơ sở. Đây là hệ thống quản lý sau giờ học, tích hợp nhiều nguồn lực giáo dục từ trường tiểu học, cộng đồng tới các trường ĐH ở địa phương nhằm giúp HS phát triển toàn diện, theo tờ The Korea Herald.

Các lớp học được thiết kế dựa trên nhu cầu của HS - tập trung những phương pháp học tập thông qua vui chơi và trải nghiệm như lập trình, nghệ thuật, âm nhạc, thể thao, theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc. Các chương trình chăm sóc trẻ trước và sau giờ học hoạt động từ 7 - 9 giờ sáng, và từ sau giờ học chính khóa tới 8 giờ tối với mục tiêu giảm bớt gánh nặng cho những phụ huynh bận rộn công việc. Tham gia hỗ trợ chương trình có đội ngũ nhân viên chuyên trách, sinh viên, công chức về hưu, tình nguyện viên...

Ở Anh, phụ huynh có thể gửi con em bậc tiểu học đến chương trình chăm sóc trẻ ngoài giờ (wraparound childcare). Chương trình hoạt động trong khoảng thời gian từ 8 - 18 giờ vào các ngày đi học, tổ chức ngay tại trường hoặc những địa điểm khác trong khu vực như trung tâm cộng đồng, nhà trẻ hay nhà của người trông trẻ được cấp phép, theo chính phủ Anh.

Học sinh New Zealand tham gia các hoạt động tổ chức sau giờ học ảnh: Ngọc Long

Tương tự Anh, dịch vụ chăm sóc ngoài giờ học (Outside School Hours Care-OSHC) tại Úc chuyên cung cấp chương trình giáo dục và chăm sóc cho trẻ tiểu học từ 5 - 12 tuổi. Những dịch vụ này thường được đặt gần hoặc ngay trong các trường tiểu học, triển khai vào khoảng thời gian ngoài giờ học (từ 7 - 8 giờ 45 sáng hoặc cho đến giờ bắt đầu buổi học) và từ 15 giờ 30 - 18 giờ (hoặc từ khi tan học).

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thủy, phụ huynh có con du học ở một trường trung học New Zealand, cho biết ngoài các hoạt động thể thao, con chị còn có nhiều lựa chọn khác sau giờ học, như tham gia các hoạt động workshop do trường tổ chức hoặc đến thư viện vì nơi đây kéo dài thời gian hoạt động để tạo điều kiện cho HS...



