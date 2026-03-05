Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Mỡ máu cao: 4 loại nước ép nên có trong bữa sáng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
05/03/2026 01:42 GMT+7

Bên cạnh thuốc và tập luyện thể chất, chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng với kiểm soát mỡ máu. Một số loại nước ép trái cây, rau củ sẽ giúp giảm mỡ máu hiệu quả hơn.

Dưới đây là những loại nước ép có thể uống vào buổi sáng để giảm mỡ máu.

Nước ép nho

Nho đỏ và nho tím đều giàu polyphenol, anthocyanin và hợp chất resveratrol. Đây là những dưỡng chất thực vật có tác dụng bảo vệ tim mạch. Chúng giúp giảm quá trình hóa ô xy cholesterol LDL và duy trì chức năng mạch máu.

Ngoài ra, anthocyanin, nhóm sắc tố tạo màu tím đỏ của nho, cũng có lợi cho sức khỏe tim mạch. Các bằng chứng nghiên cứu cho thấy khi lượng anthocyanin trong khẩu phần ăn tăng lên, cholesterol toàn phần và cholesterol "xấu" LDL có xu hướng giảm.

4 loại nước ép người mỡ máu cao nên uống vào buổi sáng - Ảnh 1.

Nước ép nho đỏ và tím giàu chất chống ô xy hóa polyphenol và anthocyanin

ẢNH: AI

Nước ép cam

Nước ép cam là một trong những loại nước ép được nghiên cứu nhiều về lợi ích đối với sức khỏe tim mạch. Cam chứa nhiều vitamin C và các hợp chất flavonoid, đặc biệt là flavonoid hesperidin, có khả năng chống ô xy hóa và giúp ích cho quá trình chuyển hóa lipid trong cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Lipids in Health and Disease cho thấy những người thường xuyên uống nước cam có nồng độ cholesterol "xấu" LDL thấp hơn khoảng 18%. Các nhà nghiên cứu cho rằng flavonoid trong cam có thể giúp giảm quá trình ô xy hóa LDL.

Khi uống nước cam, nên chọn nước cam nguyên chất và không thêm đường. Một ly khoảng 150-200 ml vào buổi sáng là lượng hợp lý để cung cấp dưỡng chất nhưng không làm tăng hấp thụ đường quá nhiều.

Nước ép cà chua

Cà chua là loại rau quả quen thuộc nhưng lại chứa nhiều hợp chất có lợi cho tim mạch, đặc biệt là chất chống ô xy hóa lycopene. Lycopene có thể giúp giảm nguy cơ hình thành các mảng xơ vữa động mạch.

Tuy nhiên, khi chọn nước ép cà chua đóng chai, nên ưu tiên loại ít natri hoặc không thêm muối. Lượng muối cao có thể làm tăng huyết áp tạm thời.

Nước ép lựu

Lựu là loại trái cây rất giàu vitamin C, kali và các chất ô xy hóa như polyphenol, punicalagin. Những chất này khi nạp đều đặn sẽ góp phần giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Tuy nhiên, nước ép lựu có vị ngọt tự nhiên và chứa nhiều đường. Vì vậy, người có cholesterol cao hoặc đang giảm cân nên uống với lượng vừa phải, khoảng 100–150 ml mỗi lần. Đồng thời, nên tránh các loại nước ép lựu đóng chai có thêm đường, theo Healthline.

Tin liên quan

Mỡ máu cao: Chọn gạo lứt hay yến mạch tốt hơn?

Mỡ máu cao: Chọn gạo lứt hay yến mạch tốt hơn?

Khi bị mỡ máu cao, bác sĩ thường khuyên nên ưu tiên ăn ngũ cốc nguyên hạt để giảm cholesterol trong máu. Yến mạch và gạo lứt nằm trong số các loại ngũ cốc tốt nhất cho sức khỏe.

Khám phá thêm chủ đề

Nước ép Mỡ máu Xơ vữa động mạch giảm cân nước ép nho Nước ép cam nước ép lựu
