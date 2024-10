Mở rộng tấm lòng, san sẻ yêu thương

Người sáng lập và trụ trì ngôi chùa là tu sĩ Thích An Thuận. Thầy tên thật là Nguyễn Cao Thắng, sinh năm 1976, quê ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; trước đây có thời gian thầy công tác trong một cơ quan nhà nước, sau đó theo đường tu học, tu tập cho đến nay.

Thầy Thích An Thuận là người luôn dành tâm huyết, công sức cho công tác xã hội, vì cộng đồng ẢNH" TGCC

Đã từ lâu, trong một dịp tham gia công tác xã hội tại địa phương, tình cờ được gặp thầy, qua trao đổi và tìm hiểu, cùng lắng nghe các ý kiến nhận xét từ cư dân địa phương, từ nhiều phật tử, tôi được biết thầy Thích An Thuận là người luôn dành tâm huyết, công sức cho công tác xã hội, vì cộng đồng thông qua nhiều việc làm, chương trình thường xuyên, cụ thể, được địa phương, hội, đoàn cùng nhiều người ghi nhận.

Là một tu sĩ, một người thầy như thường gọi, thầy Thích An Thuận luôn rộng mở tấm lòng từ bi, đóng góp và kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, quý phật tử cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ những người nghèo khó đang gặp chuyện không may trong cuộc sống, những người đang bị bệnh hiểm nghèo, bị bệnh tâm thần không nơi nương tựa... Định kỳ hằng tháng, thầy cùng với phật tử duy trì các bữa cơm tình thương 0 đồng, dành cho người già neo đơn, người bán vé số, người cơ nhỡ, người lao động tự do đang khó khăn. Mỗi tháng, thầy cùng với các tình nguyện viên dành thời gian (bắt đầu từ 20 giờ) vòng quanh các đường phố, bến xe, các chợ trong thành phố để trao tận tay suất ăn tối đến những người có nhu cầu.

Cho đến nay, dù còn khó khăn ít nhiều, nhất là về cơ sở vật chất, nhưng ngay từ đầu mỗi năm, thầy đã có kế hoạch và duy trì các hoạt động, các chương trình từ thiện vì cộng đồng xuyên suốt trong năm bằng cả tấm lòng nhân ái. Để ghi nhận những đóng góp trực tiếp và vận động với kết quả không nhỏ của thầy trong những năm qua, thành phố và tỉnh, Trung ương Hội chữ thập đỏ đã vinh daNH, trao tặng nhiều giấy khen, bằng khen...

Là tu sĩ, cần phải yêu thương chúng sanh bằng cả tấm lòng nhân ái, luôn sẵn lòng san sẻ yêu thương với mọi người ẢNH: TGCC

Xin được chia sẻ lại một chương trình mà thầy đã cùng các tình nguyện viên, phật tử tổ chức gần đây: nhân dịp lễ 30.4, 1.5.2024, thầy chủ trì đóng góp và vận động tác nhà hảo tâm đóng góp hiện vật trị giá trên 132 triệu đồng để tổ chức trao tặng quà cho hơn 200 người mù, người bệnh phong có hoàn cảnh khó khăn thuộc thành phố Biên Hòa thông qua "Phiên chợ không đồng lần thứ 12". Tại phiên chợ, ban tổ chức đã trao tặng 3 chiếc xe lăn cho những bà con khuyết tật đang gặp khó khăn cần trợ giúp để tiện cho việc đi lại, mưu sinh.

Hay vào dịp nghỉ hè năm nay, thầy chủ trì đóng góp, tổ chức, vận động các nhà hảo tâm, phật tử cùng chung tay tặng quà cho 49 cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn (đa số đang tạm trú tại địa phương và lân cận). Thông qua "Lớp học tình thương hè năm 2024", các cháu được nhận quà tại buổi khai giảng và khen thưởng khi lớp học (miễn phí hoàn toàn) tổng kết. Đây là năm thứ 6 liên tục vào những dịp hè, các cháu từ lớp 2 đến lớp 9 tham dự lớp học tình thương vào các buổi tối, được bồi dưỡng các môn như văn, Anh văn, toán, kỹ năng sống, giáo dục thể chất. Các thầy cô giáo đang giảng dạy tại các trường là những tình nguyện viên trực tiếp tham gia đứng lớp.

Thầy An Thuận trong buổi khai giảng lớp học hè tình thương năm 2024 ẢNH: TGCC

Vừa qua, ngay sau khi được tin cơn bão số 3 (bão Yagi) gây hậu quả nghiêm trọng về người và của tại các tỉnh thành miền Bắc, thầy đã tổ chức lễ cầu an, tưởng niệm các nạn nhân và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Sau đó, thầy đã đứng ra kêu gọi, vận động phật tử, các nhà hảo tâm, các cơ sở, tổ chức thiện nguyện đóng góp hiện vật, kịp thời chung tay với Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhà tổ chức ngay chuyến đi cứu trợ trực tiếp ở các địa phương thuộc tỉnh Bắc Kạn, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ… Chỉ trong 2 ngày quyên góp, đã có hơn 6 tấn hàng hóa thiết yếu, một số thuốc cần thiết, 2 chuyến xe tải phục vụ miễn phí và hơn 500 triệu đồng cùng đoàn công tác do thầy chủ trì lên đường cứu trợ bà con đang gặp hoàn cảnh rất khó khăn, mất mát sau bão lũ. Đoàn công tác đã trở về, hiện nay tiếp tục vận động cho chuyến đi cứu trợ sắp tới.

Qua những lần tham gia công tác xã hội, hoạt động thiện nguyện tại địa phương, vẫn nhớ điều thầy trao đổi, mong muốn, tâm nguyện sống là "tốt đời - đẹp đạo" thì trước tiên cần phải thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của một công dân, luôn giúp đỡ, sẵn lòng với mọi người, nhất là khi họ cần trợ giúp. Là tu sĩ, cần phải yêu thương chúng sanh bằng cả tấm lòng nhân ái, luôn sẵn lòng san sẻ yêu thương với mọi người. Có thể chưa chính xác nhưng xin được nhớ đại ý tư tưởng trong một câu kinh hay một lời của Đức Phật, rằng "phục vụ chúng sanh tức là cúng dường chư Phật", làm những việc mà vơi bớt khó khăn, nỗi đau khổ cho người khác thì cũng là niềm vui nhỏ của lòng mình. Xin được trân quý tấm lòng, việc làm thầy trong suốt những năm qua và mong ước những việc làm cụ thể, thiết thực, gần gũi ấy sẽ tiếp tục lan tỏa trong cuộc sống, đúng với ý nghĩa "sống đẹp".