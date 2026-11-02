Mới có một địa phương triển khai kiểm đếm tài sản

Xã Xuân Sơn đối thoại với người dân

Ngày 29.10 vừa qua, UBND xã Xuân Sơn (TP.HCM) cho biết đã tổ chức đối thoại, lấy ý kiến các hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong phạm vi dự kiến thu hồi để thực hiện dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện UBND xã, HĐND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các cơ quan chuyên môn, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 36, đại diện Công ty CP Masterise hạ tầng đô thị Long Thành - Hồ Tràm, đơn vị tư vấn đo đạc…

Ông Võ Đông Giang, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Sơn, cho biết tại cuộc họp, các đại biểu và người dân được thông tin về mục tiêu, quy mô, hướng tuyến, phạm vi và tiến độ dự kiến của dự án. Các cơ quan chức năng cũng phổ biến trình tự, thủ tục thực hiện những công việc ban đầu, gồm điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất và tài sản gắn liền với đất, xác định nguồn gốc đất để phục vụ các bước tiếp theo.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc đối thoại trực tiếp giữa người dân với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn, ban quản lý dự án và đại diện chủ đầu tư. Các vấn đề liên quan đến ranh giới, diện tích đất dự kiến thu hồi, hiện trạng tài sản, nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, quy trình kiểm đếm, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tiếp nhận để trao đổi, giải đáp theo thẩm quyền. Những nội dung chưa đủ cơ sở giải quyết tại cuộc họp sẽ được ghi nhận, tổng hợp để tiếp tục xem xét theo quy định.

Sơ đồ dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành Ảnh: Nguyễn Long

Theo ông Giang, đoạn tuyến đi qua xã Xuân Sơn dài khoảng 6,2 km, diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 72 ha, ảnh hưởng khoảng 230 hộ gia đình, cá nhân. Đây là khu vực có phạm vi dự án đi qua 2 ấp Suối Rao và Suối Giàu, được địa phương tập trung thông tin, tuyên truyền để người dân nắm rõ chủ trương và phối hợp trong quá trình triển khai.

Theo kế hoạch của UBND xã Xuân Sơn, công tác kiểm đếm diễn ra từ ngày 26.10 - 25.12.2026. Ba tổ công tác được phân công phụ trách theo từng ấp, liên hệ và hẹn lịch cụ thể với từng hộ để người dân chủ động sắp xếp thời gian tham gia. Công tác điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc và kiểm đếm dự kiến hoàn thành trong quý 4/2026, làm cơ sở chuẩn bị các bước tiếp theo về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

"Địa phương yêu cầu triển khai các công việc bảo đảm công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Các cơ quan, đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin rõ ràng, hướng dẫn cụ thể và kịp thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc phát sinh", ông Võ Đông Giang cho hay.

Xã Xuân Sơn đề nghị các hộ dân phối hợp với tổ công tác, cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; đồng thời kiểm tra kỹ biên bản kiểm đếm trước khi ký xác nhận. Đối với những trường hợp người sử dụng đất hoặc người thân đang sinh sống, làm việc xa địa phương, các hộ cần chủ động sắp xếp thời gian tham gia hoặc thực hiện ủy quyền theo quy định khi cần thiết.

Cán bộ xã Xuân Sơn kiểm kê tài sản của một hộ dân có đất thuộc diện thu hồi Ảnh: Nguyễn Long

Các địa phương khác vẫn chờ bản đồ thực địa

Dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi qua địa bàn các phường, xã: Tân Thành, Ngãi Giao, Kim Long, Nghĩa Thành, Bình Giã, Xuân Sơn, Hòa Hội, Hồ Tràm, Xuyên Mộc. Dù công tác chuẩn bị đã được triển khai tại Xuân Sơn, tiến độ thực hiện bước đầu tại các địa phương có tuyến cao tốc đi qua hiện chưa đồng đều.

Theo thông tin ghi nhận, đến ngày 29.10, xã Xuân Sơn là địa phương duy nhất tổ chức họp dân để thông báo về công tác kiểm kê, kiểm đếm đất đai và tài sản phục vụ dự án. Các xã, phường còn lại chưa triển khai công việc tương tự do chủ đầu tư vẫn chưa có bản đồ thực địa khu đất dự án làm cơ sở xác định cụ thể phạm vi tuyến đường và những khu vực bị ảnh hưởng.

Một lãnh đạo UBND xã Nghĩa Thành cho biết việc chưa có bản đồ thực địa khiến các địa phương chưa đủ cơ sở để triển khai đồng bộ công tác thông tin đến từng hộ dân, xác định cụ thể vị trí, ranh giới và diện tích đất dự kiến thu hồi. Đây cũng là căn cứ quan trọng để tổ chức đo đạc, kiểm kê hiện trạng đất đai, nhà cửa, công trình và các tài sản gắn liền với đất, hạn chế sai lệch trong quá trình thực hiện.

Trên thực tế, đối với các dự án giao thông có tuyến kéo dài qua nhiều địa bàn, công tác chuẩn bị mặt bằng đòi hỏi sự phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn đo đạc, cơ quan quản lý đất đai và chính quyền địa phương. Bản đồ và hồ sơ kỹ thuật cần được hoàn thiện để các địa phương có cơ sở xác định phạm vi ảnh hưởng, tổ chức khảo sát và làm việc với người dân.

Trong khi đó, kiểm đếm hiện trạng là một trong những công việc quan trọng của quá trình chuẩn bị thu hồi đất. Thông tin về diện tích, loại đất, nguồn gốc sử dụng và tài sản trên đất cần được ghi nhận đầy đủ, tạo cơ sở cho việc xem xét chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở những bước tiếp theo theo quy định pháp luật, lãnh đạo xã Nghĩa Thành nói thêm.

Vì vậy, việc sớm hoàn thiện bản đồ thực địa, hồ sơ liên quan đến hướng tuyến và phạm vi dự án được xem là yêu cầu cần thiết để các địa phương có thể triển khai công việc một cách thống nhất. Khi có đủ cơ sở kỹ thuật, chính quyền mới thuận lợi hơn trong việc xác định các hộ bị ảnh hưởng, thông tin kế hoạch kiểm đếm và giải đáp những vấn đề người dân quan tâm.