‘Mồi lửa’ cho sự phát triển bền vững

Định nghĩa mới của bóng đá sinh viên

Theo TS thể thao Phạm Thái Vinh, HLV trưởng đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, sự ra đời của TNSV như "cơn mưa rào sau những ngày nắng hạn", đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu rất lớn của đông đảo sinh viên (SV) có niềm đam mê bóng đá. Sự chuyên nghiệp là từ khóa đầu tiên khi nhắc đến sân chơi này. Giải đấu được đưa vào hệ thống thi đấu thường niên và chính thức của VFF. Với sự đồng hành về chuyên môn của VFF, mọi quy trình từ khâu bốc thăm, bố trí giám sát trận đấu, giám sát trọng tài cho đến lực lượng trọng tài cầm còi trên sân (có cả những trọng tài, trợ lý trọng tài cấp FIFA và từng làm việc ở V-League) đều được thực hiện tương tự các giải bóng đá quốc gia. Đặc biệt, với mức giải thưởng lên tới 300 triệu đồng cho đội vô địch, tính cạnh tranh và sự nghiêm túc của các đội bóng đã được đẩy lên mức cao nhất.

TNSV chuẩn bị bước sang mùa giải thứ 4 ẢNH: ĐỘC LẬP

Không chỉ dừng lại ở chuyên môn, khâu hậu cần và truyền thông của giải cũng là điểm nhấn, góp phần nâng tầm giải đấu. Các đội bóng được BTC chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, rồi di chuyển đến sân tập và thi đấu… Từng khoảnh khắc trên sân của các cầu thủ SV, ban huấn luyện đều được chăm chút tỉ mỉ qua những khung hình đẹp, được lan tỏa mạnh mẽ trên nhiều nền tảng số. Song đằng sau những trận đấu quyết liệt, giải đấu vẫn giữ trọn vẹn nét trong sáng của tuổi học trò. "Tiêu chí "Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp" đã tạo nên triết lý rằng cầu thủ thi đấu có trách nhiệm, tinh thần thượng võ, chiến thắng phản ánh đúng thực lực và khán giả trở thành một phần văn minh của trận đấu. Theo tôi, hiếm có giải đấu SV nào đạt được sự đồng bộ cao về mặt chuyên môn, tổ chức và văn hóa cổ vũ như vậy", HLV Phạm Thái Vinh nhấn mạnh.

Đầu tư cho thế hệ tương lai

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, Trưởng ban Bóng đá học đường Liên đoàn Bóng đá TP.HCM, nhận định rằng thể thao học đường chính là "chân đế" của thể thao quốc gia: "Giống như mô hình kim tự tháp, chỉ khi chân đế đủ rộng, đủ vững chắc, thì phần đỉnh - chính là bóng đá chuyên nghiệp và đội tuyển quốc gia mới có thể vươn cao và nhọn được". Những cường quốc bóng đá châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc đều có hệ thống bóng đá học đường, bóng đá SV phát triển. Nhiều tuyển thủ của hai quốc gia nói trên đã trưởng thành từ chính các đội bóng cấp đại học. Tại VN, giải đấu của Báo Thanh Niên đang nỗ lực tạo ra hiệu ứng lan tỏa tương tự. "Mồi lửa" từ TNSV sẽ thắp lên phong trào, kéo theo thay đổi trong nhận thức của các trường: muốn tham dự tốt phải có đội bóng bài bản; muốn đội mạnh phải có kế hoạch tập luyện thường xuyên, đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi... Dần dần, sự cộng hưởng từ nhiều trường, nhiều địa phương như vậy sẽ thành nếp, tạo ra hệ sinh thái bóng đá học đường đúng nghĩa.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, việc đầu tư cho thể thao học đường để tìm ra tài năng cho thể thao quốc gia chỉ là "phần ngọn", còn ý nghĩa quan trọng hơn là phát triển thể chất người VN. "Bóng đá phải được sử dụng như một công cụ để phát triển con người. Việc đầu tư cho thể thao nói chung và bóng đá SV nói riêng, chính là đầu tư cho nguồn nhân lực của xã hội, cho thế hệ tương lai của đất nước. Thông qua việc rèn luyện và thi đấu, SV, thế hệ trí thức trẻ không chỉ cải thiện thể chất để học tập tốt hơn mà còn được trau dồi những "giá trị mềm" vô cùng quý giá như ý thức kỷ luật, tinh thần phối hợp đồng đội và khả năng chịu đựng áp lực", ông Xương nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình và hội nhập sâu rộng, lớp SV khỏe mạnh cả về trí lực lẫn thể lực là yêu cầu cấp thiết. Dấu ấn hội nhập còn được thể hiện qua TNSV quốc tế (ra đời từ năm 2025 và sắp bước vào mùa giải thứ 2 - năm 2026), với sự tham gia của các trường đại học khu vực Đông Nam Á và hứa hẹn là ở châu Á trong thời gian tới.