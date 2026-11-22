Sau đây, chuyên gia dinh dưỡng Maggie Moon tại Mỹ chỉ ra 5 loại thực phẩm nên hạn chế dùng gần thời điểm uống nước chanh để tránh gây khó chịu cho hệ tiêu hóa, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Nên uống nước chanh buổi sáng hoặc sau khi ăn thực phẩm nguyên chất như rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, sữa ít béo... ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Đồ ngọt

Nước chanh chứa axit citric, có thể làm mòn men răng nếu sử dụng thường xuyên trong thời gian dài. Khi dùng cùng đồ ngọt như kẹo, bánh ngọt hoặc nước ngọt, nguy cơ sâu và hư răng càng tăng. Ngoài ra, lượng đường bổ sung còn thúc đẩy tình trạng viêm, ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột và làm giảm lợi ích chống viêm của nước chanh.

Các sản phẩm từ sữa giàu chất béo

Nước chanh có tính axit nên có thể làm trầm trọng hơn tình trạng trào ngược. Trong khi đó, sữa giàu chất béo cũng dễ kích thích chứng ợ nóng. Vì vậy, khi uống nước chanh, bạn nên ưu tiên sữa, sữa chua hoặc phô mai ít béo, tách béo.

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Thực phẩm chế biến sẵn

Khoai tây chiên, bánh kẹo đóng gói và các thực phẩm chế biến sẵn có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, thúc đẩy viêm ruột và làm tăng nguy cơ trào ngược. Khi dùng cùng nước chanh giàu axit citric, chúng dễ gây ợ nóng và khó tiêu hơn.

Thực phẩm chiên rán

Thực phẩm chiên rán thường khó tiêu, có thể thúc đẩy tình trạng viêm và gây tổn thương tế bào đường ruột. Chúng còn kích thích tiết muối mật và cholecystokinin, làm giãn cơ thắt thực quản dưới. Khi dùng cùng nước chanh, nguy cơ trào ngược kèm cảm giác nóng rát có thể tăng lên.

Đồ cay

Ớt và các món cay có thể làm trầm trọng thêm bệnh trào ngược dạ dày - thực quản. Nếu mắc tình trạng này, bạn nên tránh uống nước chanh khi ăn đồ cay và thay bằng một ít nước lọc.

Mẹo uống nước chanh an toàn

Theo chuyên gia Moon, một số nghiên cứu cho thấy uống nước chanh trong bữa ăn có thể giúp dạ dày làm rỗng nhanh hơn, hạn chế đầy hơi và táo bón, đồng thời hỗ trợ cải thiện đường huyết sau ăn.

Viện Quốc gia về Bệnh Tiểu đường, Tiêu hóa và Bệnh Thận của Mỹ khuyến nghị nên uống nước chanh vào buổi sáng hoặc sau khi ăn các thực phẩm nguyên chất như rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, sữa ít béo, đạm nạc và các loại đậu. Sau khi uống, hãy súc miệng bằng nước lọc để bảo vệ men răng; đồng thời tránh uống nước chanh vào ban đêm nhằm hạn chế nguy cơ ợ nóng khi nằm ngủ.