Mỗi ngày 1 quả trứng: Ăn lúc nào là tốt nhất?

Nghiên cứu khoa học cho thấy ăn trứng mỗi ngày có thể không gây hại mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi kết hợp trong chế độ ăn cân bằng. Tuy nhiên, ăn trứng lúc nào là có lợi cho sức khỏe nhất?

Sau đây, bà Roxana Ehsani, chuyên gia dinh dưỡng đang làm việc tại Mỹ, sẽ chỉ ra thời điểm ăn trứng tốt nhất, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Chuyên gia cho biết nên ăn trứng vào buổi sáng Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Ăn trứng lúc nào là tốt nhất?

Chuyên gia Ehsani cho biết: Tốt nhất nên ăn trứng vào buổi sáng.

Chuyên gia Ehsani nói: Trứng là một trong những nguồn protein chất lượng cao nhất, cung cấp tất cả 9 axit amin thiết yếu, cùng với các chất dinh dưỡng quan trọng như choline, vitamin D và vitamin nhóm B.

Bà giải thích: Bắt đầu ngày mới với bữa ăn giàu protein, như trứng, có thể giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát sự thèm ăn tốt hơn suốt cả ngày. Kết hợp protein vào bữa sáng cũng có thể giúp bạn đạt được mục tiêu protein hằng ngày. Nên thưởng thức món trứng tráng với các loại rau như ớt chuông, hành tây và rau bina để có bữa sáng giàu chất chống oxy hóa và dinh dưỡng.

Ăn bao nhiêu quả trứng mỗi ngày là tốt nhất?

Số lượng trứng có thể ăn một cách an toàn mỗi ngày phụ thuộc vào sức khỏe, chế độ ăn uống và cách chế biến.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo người lớn không mắc bệnh tim nên ăn 1 quả trứng (hoặc 2 lòng trắng trứng) mỗi ngày.

Tuy nhiên, người mắc bệnh tim hoặc cholesterol cao nên ăn chỉ 4 lòng đỏ trứng mỗi tuần.

Ngoài ra, chuyên gia Ehsani cũng đưa ra lời khuyên cho các món ăn lành mạnh khác như sau:

Yến mạch: Tốt nhất vào buổi sáng

Chuyên gia Ehsani cho biết: Ăn yến mạch vào buổi sáng cung cấp nguồn carbohydrate tiêu hóa chậm tốt, giúp duy trì mức đường huyết, năng lượng và sự tập trung ổn định suốt cả ngày. Hàm lượng chất xơ cao không chỉ hỗ trợ sức khỏe tim mạch, kiểm soát đường huyết tốt hơn và giảm viêm nhiễm trong cơ thể, mà còn giúp no lâu hơn, ngăn ngừa ăn quá nhiều và mệt mỏi vào cuối ngày.

Kết hợp yến mạch với các loại quả mọng và các loại hạt để có sự kết hợp cân bằng giữa chất xơ, chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh.

Chuối: Ăn trước hoặc sau khi tập thể dục

Chuối giàu carbohydrate và kali, khiến chúng trở thành nguồn năng lượng tiện lợi.

Ăn chuối vào 30 - 60 phút trước khi tập luyện giúp cung cấp nguồn năng lượng nhanh chóng cho các cơ bắp đang hoạt động nhờ hàm lượng đường tự nhiên cao. Ngay sau khi tập luyện, hàm lượng đường và carbohydrate có thể giúp bổ sung nguồn năng lượng dự trữ để hỗ trợ phục hồi. Hàm lượng kali cao trong chuối cũng có lợi trong việc ngăn ngừa chuột rút cơ bắp.