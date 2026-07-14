Mỗi ngày nên ăn bao nhiêu quả trứng? Chuyên gia giải đáp

Cholesterol trong trứng nằm hoàn toàn ở lòng đỏ, vì vậy nhiều người chỉ ăn lòng trắng. Điều này đặt ra câu hỏi: Ăn lòng trắng có tốt hơn ăn cả quả trứng không? Và mỗi ngày nên ăn bao nhiêu trứng?

Tiến sĩ Theresa DeLorenzo, chuyên gia dinh dưỡng kiêm giảng viên tại Đại học Russell Sage College (Mỹ), khẳng định trứng là thực phẩm lành mạnh, giàu dinh dưỡng. Cô cho biết trứng thường bị hiểu lầm vì chứa cholesterol, nhưng cholesterol trong thực phẩm không làm tăng cholesterol trong máu. Theo chuyên gia Theresa DeLorenzo, chất béo bão hòa từ các thực phẩm như phô mai, bơ và thịt đỏ mới làm tăng cholesterol xấu.

Nên kết hợp trứng với rau, quả bơ, đậu, trái cây hoặc bánh mì nguyên cám để tạo bữa ăn cân bằng Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Các nghiên cứu khoa học cũng củng cố điều trên. Một nghiên cứu năm 2024 cho thấy nam giới ăn hơn 5 quả trứng mỗi tuần không có mức cholesterol xấu cao hơn nếu chế độ ăn giàu chất xơ. Một nghiên cứu năm 2025 cũng phát hiện chế độ ăn có 2 quả trứng mỗi tuần giúp giảm cholesterol xấu nhiều hơn chế độ ăn không có trứng, với điều kiện chế độ ăn tổng thể ít chất béo bão hòa.

Chuyên gia dinh dưỡng Johannah Katz, đang làm việc tại Mỹ, cho biết trứng chứa protein, choline hỗ trợ sức khỏe não bộ và chức năng cơ, vitamin B12, vitamin D, selen, lutein và zeaxanthin - các dưỡng chất quan trọng cho mắt.

Cách ăn trứng cân bằng dinh dưỡng

Hai chuyên gia đều khuyến nghị nên ăn cả lòng trắng và lòng đỏ để nhận đầy đủ dinh dưỡng. Tiến sĩ Theresa nhấn mạnh lòng đỏ chứa lutein, một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mắt khỏi tổn thương do máy tính, điện thoại và tivi, đồng thời bảo vệ não khỏi suy giảm nhận thức. Chuyên gia Katz cho biết choline tốt cho não cũng nằm ở lòng đỏ. Tuy nhiên, cô nói lòng trắng vẫn là lựa chọn phù hợp nếu muốn bổ sung thêm protein mà không tăng chất béo hoặc calo.

Nên ăn bao nhiêu quả trứng mỗi tuần?

Chuyên gia Katz cho biết với hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh, khoảng 1 quả trứng mỗi ngày hoặc 7 quả mỗi tuần là phù hợp. Khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Mỹ cũng cho rằng người khỏe mạnh có thể ăn tối đa 1 quả trứng mỗi ngày trong chế độ ăn tốt cho tim.

Cả hai chuyên gia đồng ý rằng ăn 1 quả trứng mỗi bữa sáng vẫn an toàn. Chuyên gia Katz nhấn mạnh nên kết hợp trứng với rau, quả bơ, đậu, trái cây hoặc bánh mì nguyên cám để tạo bữa ăn cân bằng.