Mỗi ngày 1 viên dầu cá: Điều gì xảy ra nếu bổ sung nhiều hơn?

Sau đây, các chuyên gia chỉ ra một số lợi ích của dầu cá omega-3 và điều gì sẽ xảy ra nếu sử dụng quá mức.

Chuyên gia dinh dưỡng Jennifer Lefton và Allison Herries, đang làm việc tại Mỹ, cho biết sử dụng dầu cá omega-3 đúng liều lượng có thể mang lại những tác dụng sau:

Các chuyên gia khuyên nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung omega-3, đặc biệt là người đang dùng thuốc Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Giảm nguy cơ đau tim

Các thử nghiệm cho thấy bổ sung omega-3 EPA và DHA có thể giúp giảm nguy cơ đau tim, đặc biệt ở những người không tiêu thụ đủ omega-3 trong chế độ ăn. Omega-3 cũng giúp giảm 25% tỷ lệ các biến cố tim mạch như đau tim và đột quỵ, đồng thời giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Giảm mỡ máu, huyết áp

Nghiên cứu ở người béo phì, hội chứng chuyển hóa và tiểu đường cho thấy, bổ sung omega-3 giúp giảm cholesterol toàn phần, giảm mức chất béo trung tính triglyceride và tăng mức cholesterol "tốt". Ngoài ra, các thử nghiệm cho thấy omega-3 có khả năng làm giảm huyết áp. Một phân tích gộp từ 4 thử nghiệm đã chứng minh bổ sung omega-3 giúp giảm đáng kể huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương ở người mắc hội chứng chuyển hóa.

Giúp giảm viêm

Nghiên cứu đã phát hiện bổ sung omega-3 làm giảm nồng độ các chỉ số liên quan đến viêm, như CRP và IL-6 ở người mắc bệnh tim mạch vành, IL-6 và TNF-a ở người bệnh ung thư, và TNF-a ở bệnh nhân tiểu đường.

Điều gì xảy ra nếu bổ sung quá nhiều omega-3?

Tuy nhiên, bổ sung quá nhiều omega-3 vẫn sẽ gây tác dụng bất lợi. Các chuyên gia tại Công ty Dược Bolt Pharmacy (Anh) khuyến cáo: Mặc dù omega-3 hỗ trợ sức khỏe nhưng khi dùng quá mức có thể làm tăng nguy cơ chảy máu, gây rối loạn tiêu hóa và ngộ độc.

Dùng quá nhiều omega-3 có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, đầy hơi, khó tiêu hoặc trào ngược. Nghiêm trọng hơn là chảy máu hoặc bầm tím bất thường do omega-3 làm giảm khả năng đông máu. Nguy cơ này rõ hơn nếu dùng trên 3 g EPA và DHA mỗi ngày, đặc biệt ở người đang dùng thuốc trị mỡ máu. Một số người còn có thể chảy máu cam, có máu trong nước tiểu, phân. Một số thử nghiệm cho thấy dùng liều omega-3 rất cao có thể làm tăng nguy cơ rung nhĩ.

Liều omega-3 an toàn

Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) khuyến nghị người lớn nên bổ sung kết hợp 250 mg EPA và DHA mỗi ngày để hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến nghị ăn ít nhất 2 khẩu phần cá mỗi tuần, trong đó có 1 khẩu phần cá béo như cá hồi, cá thu hoặc cá mòi. Hầu hết người lớn có thể ăn tối đa 4 khẩu phần cá béo mỗi tuần.

Các chuyên gia khuyên nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung omega-3, đặc biệt là người đang dùng thuốc trị mỡ máu, rối loạn chảy máu, đang mang thai hoặc sắp phẫu thuật.