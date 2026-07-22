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Đời sống Gia đình

Mỗi ngày chăm vợ bầu, anh PT gym bất ngờ nổi tiếng trên mạng

Cao An Biên
Cao An Biên
Những clip ghi lại việc đi chợ, nấu ăn và chăm vợ bầu bị nghén nặng được anh Đào Mạnh Hùng đăng như một cuốn nhật ký chờ con đầu lòng. Điều anh không ngờ là hành trình ấy lại nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người.

Phía sau những clip chăm vợ bầu của anh Đào Mạnh Hùng (29 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở phường Từ Liêm (Hà Nội) là những ngày "lần đầu làm bố" mà anh không bao giờ quên trong đời.

"Lần đầu làm bố"

Trên trang mạng xã hội cá nhân có tên "Hùng dạy GYM - Lần đầu làm bố" với dòng mô tả tình cảm: "Chuẩn bị làm bố. Chia sẻ hành trình mỗi ngày chuẩn bị đón em bé chào đời", người đàn ông quê Nam Định cũ (nay là Ninh Bình) đều đặn chia sẻ những khoảnh khắc thường nhật gắn bó với công việc của một huấn luyện viên gym cá nhân và chăm sóc vợ bầu.

Anh PT gym chăm vợ bầu gây sốt: Hạnh phúc sau nhật ký 'lần đầu làm bố' - Ảnh 1.

Hành trình chăm vợ bầu của anh Hùng được nhiều người yêu thích trên mạng xã hội

ẢNH: NVCC

Trong những clip được lan tỏa trên mạng xã hội nhận về "mưa tim" anh Hùng vừa hoàn thành tốt vai trò của một PT giúp khách hàng khỏe đẹp, vừa dành thời gian chăm sóc chu đáo, đi chợ, nấu ăn, quan tâm tới người vợ lần đầu mang thai bị nghén nặng.

Cư dân mạng dành lời khen có cánh cho anh chồng "nhà người ta", vừa chia sẻ thêm nhiều kỷ niệm về hành trình đón con đầu lòng của mình. Nhiều người cũng để lại bình luận chúc cho em bé có thai kỳ khỏe mạnh, chúc anh Hùng và vợ có hành trình đón con đầu lòng đầy hạnh phúc và kỷ niệm.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Hùng bày tỏ niềm vui khi hành trình chuẩn bị đón con chào đời của anh và vợ nhận được sự yêu thương, tình cảm lớn từ mọi người. Những clip được anh chia sẻ với mục đích ban đầu là lưu giữ kỷ niệm, lan tỏa năng lượng tích cực về hôn nhân, gia đình, không nghĩ nhận được sự ủng hộ lớn đến vậy.

Người chồng cho biết vợ đã mang thai được hơn 6 tháng, tuy nhiên vì bị ốm nghén nặng nên sức khỏe không được tốt, anh dành nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc, làm chỗ dựa tinh thần cho chị. Chăm vợ bầu, anh Hùng tìm hiểu kiến thức, học hỏi thêm kinh nghiệm để tự "thiết kế" cho vợ chế độ ăn dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe của mẹ và bé.

Anh PT gym chăm vợ bầu gây sốt: Hạnh phúc sau nhật ký 'lần đầu làm bố' - Ảnh 2.

Anh Hùng làm PT nhiều năm nay

ẢNH: NVCC

"Mỗi ngày, mình dậy sớm đi chợ mua đồ ăn sáng cho vợ hoặc nấu ăn, sau đó mới bắt đầu công việc làm PT cho nhiều khách ở các phòng tập. Buổi trưa, mình lại về chăm sóc, nấu ăn cho vợ, chiều lại tiếp tục công việc. Buổi tối, mình có nhiều thời gian ở cạnh vợ hơn, trò chuyện cùng với em bé trong bụng", anh kể. Dù lịch trình có phần dày đặc, đôi lúc mệt mỏi, tuy nhiên thấy vợ và em bé đang lớn lên trong bụng vợ từng ngày, anh lại có thêm động lực tiếp tục cố gắng.

Tự hào về chồng

Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh (24 tuổi) là vợ anh Hùng chia sẻ rằng từ ngày mang thai, chị bị ốm nghén nặng, không ăn uống được nên người mệt mỏi, không ngủ được. May mắn có sự đồng hành, hỗ trợ của chồng, chị được tiếp thêm sức mạnh để giữ tinh thần lạc quan, thoải mái nhất vượt qua những thay đổi về sức khỏe.

"Nhiều người gọi chồng mình là "anh chồng quốc dân", là một người vợ, mình cũng cảm thấy tự hào và hạnh phúc. Với mình, anh là một người chồng chu đáo, tình cảm và yêu thương vợ", chị chia sẻ. Còn với anh Hùng, chị là một người vợ tuyệt vời, dịu dàng, chưa từng to tiếng với chồng, là người thấu hiểu, lắng nghe và vun vén cho tổ ấm.

Anh Hùng từng có 5 năm sống và làm việc ở Nhật. Sau đó, anh trở lại Việt Nam, có cơ duyên quen biết chị Ánh từ năm 2022. Họ chính thức yêu nhau và nên duyên vợ chồng vào tháng 11.2025, tính đến nay đã trải qua 2 năm yêu và cưới.

Anh PT gym chăm vợ bầu gây sốt: Hạnh phúc sau nhật ký 'lần đầu làm bố' - Ảnh 3.

Anh và vợ đã chuẩn bị tốt nhất trong khả năng để đón con đầu lòng

ẢNH: NVCC

Tháng 1.2026, vợ chồng son vỡ òa khi hay tin chị có em bé, anh chị đặt tên con là Xoài. Lần đầu làm cha mẹ, họ nỗ lực chuẩn bị chu đáo mọi thứ, từ kinh tế đến việc học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm từ những người đi trước để đón con chào đời.

"Bố mẹ chỉ mong Xoài được sinh ra khỏe mạnh, bình an. Bố mẹ rất hạnh phúc khi có con trong đời!", anh Hùng và chị Ánh với "bé cưng" còn trong bụng. Thông qua những clip được chia sẻ hằng ngày, anh chị cũng mong học hỏi thêm được kinh nghiệm chăm sóc thai nhi và trẻ sơ sinh, cũng hy vọng đó là những thước phim quý giá để sau này khi con lớn lên có thể xem lại cha mẹ đã hạnh phúc, yêu thương con thế nào từ khi con chưa lọt lòng.

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