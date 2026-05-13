Mỗi người dân sẽ được khám bệnh răng miệng ít nhất 1 lần/năm

"Nhiều năm qua chúng ta đã triển khai chương trình nha học đường chăm sóc sức khỏe răng miệng cho học sinh tiểu học, tuy nhiên, chưa bao phủ hết cộng đồng về dự phòng bệnh răng miệng, chưa hướng dẫn rộng rãi về chăm sóc răng miệng, do đó, ước có khoảng 90% dân số có vấn đề về sức khỏe răng miệng.

Thực hiện nghị quyết 72, tới đây ngành răng hàm mặt mặt Việt Nam kết hợp các cơ sở y tế khám răng miệng cùng với khám sức khỏe cho người dân, ít nhất 1 năm/lần; đồng thời cung cấp các kiến thức chăm sóc sức khỏe răng miệng, dự phòng bệnh răng miệng đến cộng đồng", PGS-TS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt T.Ư Hà Nội, cho biết, bên lề hội nghị Nha khoa châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 và Hội nghị khoa học, triển lãm Răng hàm mặt quốc tế diễn ra tại Hà Nội từ 12 - 14.5.

Ông Bính cũng khẳng định, ngành răng hàm mặt Việt Nam thực hiện song song 2 nhiệm vụ: công tác dự phòng và công tác điều trị. Trong đó, điều trị đã tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến trong khu vực.

Với dự công tác dự phòng bệnh răng miệng, sẽ chú trọng hơn về tuyên truyền giáo dục cho các đối tượng, đặc biệt là trẻ em, mẫu giáo, mầm non, người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ có thai.

Theo Bộ Y tế, trong giai đoạn 1 thực hiện đề án "Nâng cao năng lực khám, chữa bệnh răng hàm mặt và dự phòng bệnh răng miệng cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030" (Đề án 5628), 93,5% tổng số trường học tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe răng miệng; 360 quy trình chuyên môn kỹ thuật răng hàm mặt được xây dựng và chuẩn hóa.

Các bệnh viện đề xuất Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan ban hành các chính sách đảm bảo bền vững hơn cho chăm sóc răng miệng trẻ em, trong đó xem xét cơ chế bảo đảm chi trả, hỗ trợ tài chính từ bảo hiểm y tế cho các dịch vụ dự phòng bệnh răng miệng...

Hội nghị Nha khoa châu Á - Thái Bình Dương lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, với chủ đề: "Ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực hành nha khoa", thu hút hơn 5.000 đại biểu, nhà khoa học, bác sĩ nha khoa hàng đầu trong nước và quốc tế cùng trao đổi, cập nhật những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực răng hàm mặt. Dịp này cũng diễn ra triển lãm nha khoa quốc tế với quy mô gần 400 gian hàng từ các tập đoàn, doanh nghiệp đa quốc gia, giới thiệu các thiết bị, công nghệ và vật liệu nha khoa hiện đại nhất hiện nay.



