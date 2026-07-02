Mối quan hệ ít người biết giữa siêu mẫu Karlie Kloss và gia đình Trump

Karlie Kloss và Ivanka Trump trở thành chị em dâu do cả hai đều kết hôn với anh em nhà Kushner. Chồng của chân dài 9X là em trai của Jared Kushner, ông xã của ái nữ nhà Tổng thống Mỹ Donald Trump. Kể từ đó, Karlie Kloss cũng thường xuyên được nhắc đến trong các cuộc thảo luận liên quan đến chính trị. Tuy nhiên, siêu mẫu khẳng định cô luôn biết cách cân bằng giữa quan điểm cá nhân và các mối quan hệ trong gia đình.

Karlie Kloss lên tiếng về khác biệt chính trị

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg Originals được công bố ngày 1.7, Karlie Kloss chia sẻ: "Tôi biết mình là ai. Tôi biết những giá trị định hướng cuộc sống của mình cũng như những vấn đề mà tôi quan tâm. Tôi chưa bao giờ đánh mất chính mình. Nhưng đó cũng là gia đình của chồng tôi".

Siêu mẫu Karlie Kloss (phải) lần đầu chia sẻ cởi mở về mối liên hệ với gia đình Trump, cũng như cách cô cân bằng giữa quan điểm chính trị cá nhân và các mối quan hệ trong gia đình nhà Kushner Ảnh: Reuters

Khi được hỏi liệu cô đã từng trao đổi về chính trị với Tổng thống Donald Trump hay chưa, Karlie Kloss bất ngờ tiết lộ: "Tôi chưa từng gặp Tổng thống Trump". Dẫu vậy, mỗi khi cùng chồng tham dự các buổi họp mặt gia đình bên nhà Kushner, chân dài 33 tuổi cho biết cô đã quen với việc dung hòa những khác biệt về quan điểm.

Theo Karlie Kloss, sự khác biệt về chính kiến không đồng nghĩa với việc các mối quan hệ phải rạn nứt: "Tôi nghĩ hoàn toàn có thể duy trì mối quan hệ với những người không cùng quan điểm chính trị với mình. Nước Mỹ từ trước đến nay vẫn luôn là nơi khuyến khích đối thoại. Chúng ta cần phải có khả năng trò chuyện với nhau".

Dù là chị em dâu trong gia đình Kushner, Karlie Kloss và Ivanka Trump được cho là có nhiều khác biệt về quan điểm chính trị. Karlie Kloss nhiều lần công khai khẳng định mình là người theo đảng Dân chủ, từng bỏ phiếu cho các ứng viên của đảng này và không ngần ngại lên tiếng về một số vấn đề xã hội. Trong khi đó, Ivanka Trump từng là cố vấn cấp cao cho cha mình là Tổng thống Donald Trump - người thuộc đảng Cộng hòa, trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Karlie Kloss cho biết cô và chồng luôn giữ vững những giá trị và niềm tin của bản thân, đồng thời tin rằng sự khác biệt về chính trị không nên trở thành rào cản trong các mối quan hệ Ảnh: Reuters

Trái với nhiều đồn đoán về sự bất hòa, Karlie Kloss và Ivanka Trump chưa từng công khai mâu thuẫn. Khi Karlie Kloss thông báo đính hôn với Josh Kushner vào năm 2018, Ivanka Trump từng chúc mừng cô trên mạng xã hội và gọi cô là "em gái", đồng thời bày tỏ mong chờ những kỷ niệm mà cả gia đình sẽ cùng nhau tạo nên trong tương lai. Tuy nhiên, cả hai hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng và đều giữ kín các hoạt động riêng tư của gia đình.

Karlie Kloss và Josh Kushner kết hôn vào năm 2018. Sau gần 7 năm chung sống, cặp đôi hiện có ba người con gồm Levi (5 tuổi), Elijah (2 tuổi) và bé Rae mới 9 tháng tuổi. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ đã bắt đầu từ rất lâu trước khi chính thức về chung một nhà. Chính khoảng thời gian đồng hành suốt nhiều năm được Karlie Kloss cho là nền tảng giúp cả hai thích nghi với cuộc sống hôn nhân và vai trò làm cha mẹ.