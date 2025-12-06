'Món nợ dễ thương' của cô giáo ngôn ngữ ký hiệu

Trong không gian ngày hội việc làm cho người khuyết tật ở Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm TP.HCM, cô Trình Thị Quý Hòa đứng trên sân khấu phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cạnh người dẫn chương trình. Phía đối diện, những người khiếm thính chăm chú theo dõi từng động tác tay và cử chỉ trên gương mặt cô giáo.

Cô giáo 72 tuổi phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu tại ngày hội việc làm thu hút sự chú ý của nhiều người ẢNH: THANH MAI

Cánh chim không mỏi

Bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm TP.HCM, chia sẻ: "Cô Hòa công tác tại trung tâm từ năm 2010. Cô từng là giáo viên chủ nhiệm lớp 2 và giáo viên môn ngữ văn khối THCS. Hiện cô là trợ giảng ngôn ngữ ký hiệu cho học sinh khiếm thính, phiên dịch tại các chương trình ở trung tâm".

Bà Hạnh cho biết trung tâm đang dạy văn hóa cho 444 học sinh của 30 lớp, 100% các em là học viên khuyết tật, khả năng tiếp thu chậm, nhiều hành vi đặc thù. Học sinh có nhiều dạng khuyết tật với mức độ khác nhau, đòi hỏi quá trình giáo dục phải thật sự kiên trì, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng.

Cô Hòa làm trợ giảng ngôn ngữ ký hiệu cho học sinh khiếm thính tại trung tâm ẢNH: PHAN DIỆP

Bằng sự nhẫn nại, tinh thần trách nhiệm và tấm lòng yêu nghề, các thầy cô lớn tuổi như cô Hòa giúp học viên tiến bộ từng ngày và góp phần quan trọng giúp duy trì ổn định đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục tại trung tâm.

Bên cạnh việc học tập, những học trò khiếm thính cũng có nhiều tâm tư tình cảm cần được sẻ chia. Trong gia đình, người thân các em không biết ngôn ngữ ký hiệu nên việc giao tiếp còn hạn chế. Khi đến trường, học sinh thường tâm sự với cô giáo. "Đó là những thế giới khác, những thế giới bên trong các em ít người hiểu được mà tôi là người may mắn được lắng nghe và thấu hiểu", cô Hòa nói.

Cả cuộc đời gắn bó với ngôn ngữ ký hiệu, với những bài giảng không lời, cô Hòa cho biết bản thân rất thích được nói chuyện. Cô giáo nói nhiều, nói say mê mỗi khi có người lắng nghe. Cô giáo bật mí bản thân có "bệnh nghề nghiệp". Đó là khi nói chuyện với người lạ, cô phải cầm sợi dây thun, liên tục kéo giãn để kìm 2 tay, tránh việc "múa may" theo thói quen khi giảng bài.

"Món nợ dễ thương của đời tôi"

Cô Hòa từng là giáo viên ngữ văn ở Lâm Đồng. Năm 1998, cô có duyên gắn bó với những đứa trẻ kém may mắn khi dạy học tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai.

Năm đó, lớp của cô Hòa có 1 học sinh khiếm thính. Hai cô trò không giao tiếp được nhiều nhưng trong kỳ thi, em lại được điểm cao khiến cô bất ngờ. "Dù tôi không dạy được em nhiều như những học trò khác bởi rào cản ngôn ngữ, nhưng em có khả năng và tiếp thu tốt. Từ đó, tôi sửa đổi cách dạy, chú ý và tương tác với học sinh đặc biệt này nhiều hơn", cô giáo nói.

Ở tuổi 72, cô giáo Hòa vẫn miệt mài làm việc, giúp đỡ các bạn trẻ quan tâm đến ngôn ngữ ký hiệu ẢNH: NVCC

Vì tình thương đặc biệt dành cho các em nên khi có cơ hội được ra Hà Nội tham gia lớp đào tạo ký hiệu ngôn ngữ và giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thính năm 1999, cô đồng ý ngay. Gắn bó với ngôn ngữ không lời, tham gia nhiều khóa học, cô Hòa trở thành chuyên gia về ngôn ngữ ký hiệu lúc nào không hay.

Cô giáo không lập gia đình nên luôn cố gắng làm nhiều công việc cùng lúc để kiếm thêm thu nhập. Cô từng là giáo viên thỉnh giảng dạy ngôn ngữ ký hiệu ở nhiều nơi như các trường đại học, trường dành riêng cho người khiếm thính, cộng tác viên thủ ngữ chương trình thời sự ở kênh HTV9…

Ngoài ra, hiện nay cô còn làm ở Trung tâm Nghiên cứu giáo dục người khiếm thính (CED) với vai trò phiên dịch y tế cho các bệnh viện hoặc trong tòa án, khi có nguyên đơn, bị đơn là người khiếm thính… Hằng ngày, cô vẫn tự đi làm bằng xe máy.

"Có đôi lần tôi nghĩ mình mắc nợ người khiếm thính. Nhưng có lẽ đó là món nợ dễ thương, một mối duyên thiện lành giúp tôi luôn lạc quan, bớt muộn phiền để bớt đi những bệnh tật tuổi già", cô Hòa nói.