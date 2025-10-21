Mong đợi sếu đầu đỏ trở về

56 bức ảnh khổ lớn (90 x 90 cm) in sắc nét, mỗi bức có chú thích song ngữ Việt - Anh là 56 khoảnh khắc chạm đến trái tim người xem, với mỗi bức ảnh là một vẻ đẹp, một câu chuyện về sếu đầu đỏ, đồng thời đánh thức trách nhiệm con người với thiên nhiên.

Một tác phẩm tại triển lãm ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG SINH

Sau gần mười năm rong ruổi qua các vùng đất ngập nước ở Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Australia, nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh, người sáng lập CLB Nhiếp ảnh thiên nhiên Việt Nam, cũng vừa hoàn thành cuốn sách ảnh công phu Sếu đầu đỏ ra mắt trong dịp này.

Tác phẩm dày 372 trang in màu với hơn 400 bức ảnh chọn lọc từ hơn 100.000 file gốc - một công trình nhiếp ảnh hiếm hoi ghi lại toàn diện đời sống, hành vi và môi trường sinh thái của loài sếu đầu đỏ - biểu tượng của tình yêu và sự sống trong văn hóa Á Đông.

"Chỉ khi đồng cỏ được hồi sinh, khi con người còn biết yêu thương và gìn giữ, tiếng kêu sếu mới có thể trở lại trên bầu trời Việt Nam", nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh chia sẻ.