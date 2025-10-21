Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Mong đợi sếu đầu đỏ trở về

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
21/10/2025 06:05 GMT+7

Sáng 22.10 tại Đường sách TP.HCM khai mạc triển lãm ảnh Mong đợi ngày sếu trở về của nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh (diễn ra đến ngày 26.10), thể hiện hành trình sinh tồn, di cư, sinh sản của loài chim quý hiếm sếu đầu đỏ.

56 bức ảnh khổ lớn (90 x 90 cm) in sắc nét, mỗi bức có chú thích song ngữ Việt -  Anh là 56 khoảnh khắc chạm đến trái tim người xem, với mỗi bức ảnh là một vẻ đẹp, một câu chuyện về sếu đầu đỏ, đồng thời đánh thức trách nhiệm con người với thiên nhiên.

Mong đợi sếu đầu đỏ trở về- Ảnh 1.

Một tác phẩm tại triển lãm

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG SINH

Sau gần mười năm rong ruổi qua các vùng đất ngập nước ở Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Australia, nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh, người sáng lập CLB Nhiếp ảnh thiên nhiên Việt Nam, cũng vừa hoàn thành cuốn sách ảnh công phu Sếu đầu đỏ ra mắt trong dịp này. 

Tác phẩm dày 372 trang in màu với hơn 400 bức ảnh chọn lọc từ hơn 100.000 file gốc - một công trình nhiếp ảnh hiếm hoi ghi lại toàn diện đời sống, hành vi và môi trường sinh thái của loài sếu đầu đỏ - biểu tượng của tình yêu và sự sống trong văn hóa Á Đông.

"Chỉ khi đồng cỏ được hồi sinh, khi con người còn biết yêu thương và gìn giữ, tiếng kêu sếu mới có thể trở lại trên bầu trời Việt Nam", nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh chia sẻ.

Tin liên quan

Đường sách TP.HCM đạt doanh thu gần 60 tỉ đồng năm 2023

Đường sách TP.HCM đạt doanh thu gần 60 tỉ đồng năm 2023

Sáng 23.1 tại TP.HCM, Hội Xuất bản VN, Sở TT-TT và Công ty TNHH Đường sách TP.HCM đã tổ chức tổng kết hoạt động của Đường sách TP.HCM năm 2023, với những kết quả rất đáng ghi nhận.

Sở TT-TT TP.HCM phản hồi những thông tin sai sự thật về FAHASA, Đường sách TP.HCM

6 tháng, tổng doanh thu của Đường sách TP.HCM chỉ đạt gần 30 tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

Đường sách TP.HCM Nguyễn Trường Sinh campuchia Nhiếp ảnh sếu đầu đỏ Nhiếp ảnh gia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận