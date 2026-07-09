Mong giúp cậu học trò nghèo bớt nỗi lo vào đại học

Mồ côi cha khi học lớp 2

Chiều muộn, cậu học trò nghèo này dẫn chúng tôi vào nhà em trong một con hẻm đường Bến Bạch Đằng, khu vực 13, P.Ô Môn, TP.Cần Thơ. Dáng em gầy gò lướt qua những dãy nhà san sát đông người. Chiếc quần thể thao sờn cũ mặc hơn 3 năm, nay đã ngắn hơn mắt cá chân nhưng Toàn không có sự lựa chọn nào khác.

Toàn sống trong căn nhà dột nát từ thời của ông bà nội ẢNH: THANH DUY

Toàn cho biết hàng xóm chủ yếu là lao động nghèo, không ruộng đất. Đàn ông đi vác vật liệu xây dựng, gạo, cám; phụ nữ phụ quán ăn hoặc ở nhà làm nội trợ. "Hồi trước cha em cũng đi vác cám cho nhà máy. Nhưng một ngày nọ ông bị đột quỵ. Bệnh viện cho về nhà được mấy ngày thì cha mất, bỏ lại 4 mẹ con em", Toàn kể.

Toàn mồ côi cha khi mới học lớp 2, khi đó em chưa hiểu thấu nỗi đau mất mát nhưng nhiều lúc bật khóc vì thấy thiệt thòi. Trong khi bạn bè được cha mẹ đón đưa tới trường thì Toàn tự mình đi rèn con chữ. Toàn bồi hồi: "Cha mất 2 năm thì ông nội cũng mất. Gia đình từ đó không còn người đàn ông trụ cột nên khó khăn càng chồng chất. Tiền ăn còn thiếu hụt nên không thể sửa sang lại nhà".

Toàn và em gái ở trong căn nhà của ông bà nội để lại, còn người chị thì ở trọ và học ở ĐH Cần Thơ. Hai anh em bất lực nhìn những thanh cột bị nứt nẻ, trơ ra cả lõi sắt. Vách nhà thủng đủ chỗ, nắng hay mưa đều có thể dội vào. Mái ngói không còn đầy đủ nên dột khắp nơi.

Không gian bên trong chật hẹp, nhiều đồ đạc. Chiếc giường xếp cũ kỹ vừa là chỗ ngủ vừa là góc học tập của Toàn. Dù tù túng, nóng nực hai anh em vẫn cố cam chịu vì chẳng biết đi đâu. "Sống ở đây thì cọng rau, chén gạo đều phải mua. Vì vậy, để lo cho các con ăn học, mẹ em phải rời quê đi làm công nhân ở TP.HCM suốt 7 năm nay rồi", Toàn bộc bạch.

Lênh đênh phận đời của cậu học trò nghèo

Ngày mẹ đi làm, Toàn mới học lớp 5. Các con còn quá nhỏ nên bà gửi gắm cho người cô ruột thứ ba nâng đỡ. Người cô này có chồng và con, nhưng hết lòng thương yêu chị em Toàn và đưa các cháu về sống chung. Nhà cô chỉ cách một dòng sông nên mỗi chiều tối Toàn tranh thủ chạy về nhà mình để bật đèn và thắp nhang cho ông, bà nội cùng với cha.

Chiếc giường vừa là chỗ ngủ vừa là chỗ học tập của Toàn ẢNH: THANH DUY

Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Võ Duy Toàn (Trường THPT Lưu Hữu Phước, P.Ô Môn, TP.Cần Thơ), quý độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Võ Duy Toàn; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Võ Duy Toàn trong thời gian sớm nhất.

Đến khi lớp 10, Toàn chuyển qua ở với người cô ruột thứ 4. Bà bán rau ở chợ, không có con nên xem chị em Toàn như con ruột. Thế nhưng nghề nghiệp bấp bênh nên tháng 4 vừa qua, người cô này theo chồng lên Đồng Nai kiếm sống. Anh em Toàn lâm cảnh bơ vơ, phải nương tựa vào nhau mà sống. "Quê ngoại em ở Thanh Hóa, từ nhỏ tới lớn em mới ra đó một lần thôi. Lúc này em thấy mình lênh đênh, sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội vào đại học", Toàn rưng rưng.

Nhiều đêm Toàn không thể ngủ vì lòng nặng trĩu. Nhìn cảnh nhà trống trải, hiu quạnh, em ước có mẹ bên cạnh để gia đình ấm cúng, đông vui hơn. Toàn nói: "Càng nghĩ em càng thương mẹ. Một mình mẹ gồng gánh nuôi 3 đứa con khôn lớn, chịu biết bao áp lực, vất vả. Mẹ không bao giờ than thở cực nhọc, nhưng gương mặt hốc hác, xanh xao của mẹ đã cho thấy điều đó".

Suốt 7 năm qua, những dịp lễ tết mẹ Toàn mới về quê. Bà chỉ được nghỉ chủ nhật, các ngày còn lại đều tranh thủ tăng ca. Dù mệt mỏi, bà luôn cố gắng vun đắp tình cảm cho các con bằng cách gọi điện về thăm hỏi thường xuyên. "Thấy mẹ vất vả, từ khi thi tốt nghiệp THPT đến nay, em chưa dám nói ra ước mơ của mình là muốn học ngành marketing. Bởi em biết tiền lo học phí đầu vào, sinh hoạt các thứ là quá sức với mẹ lúc này", Toàn buồn bã nói.

Nỗi băn khoăn của Toàn khiến mọi người thấy thương cho sự nỗ lực của em. Không chỉ học khá, hè những năm trước Toàn còn đi phục vụ tiệc cưới để kiếm tiền phụ mẹ. Tính tình chịu khó của Toàn để lại nhiều thiện cảm với mọi người. Với cô Nguyễn Thị Duyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A9 (Trường THPT Lưu Hữu Phước), Toàn lễ phép và có nghị lực vượt khó đáng quý.