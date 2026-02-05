Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Một á khôi bị tạm giữ hình sự vì bán dâm kiêm ‘tú bà’

Kiến Trần
Kiến Trần
05/02/2026 12:36 GMT+7

Là á khôi của một cuộc thi sắc đẹp năm 2025, Bùi Thị Phương Linh tham gia bán dâm và môi giới mại dâm. Khi đang bán dâm tại một nhà nghỉ ở Hà Nội, Linh bị cảnh sát bắt quả tang.

Ngày 5.2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Bùi Thị Phương Linh (22 tuổi, trú xã Phúc Sơn, Hà Nội) để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

Công an Hà Nội tạm giữ á khôi bán dâm kiêm ‘tú bà’- Ảnh 1.

Bùi Thị Phương Linh tại cơ quan điều tra

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cảnh sát, Linh là á khôi của một cuộc thi sắc đẹp năm 2025. Tuy nhiên, do không có công việc và nguồn thu nhập ổn định, Linh đã tham gia hoạt động bán dâm, môi giới mại dâm với vai trò trung gian, kết nối người mua dâm và bán dâm.

Cảnh sát xác định, Linh dùng ứng dụng nhắn tin trên điện thoại để gửi hình ảnh gái bán dâm cho khách nhằm chào mời, giới thiệu để khách lựa chọn.

Khi khách đồng ý, Linh trực tiếp thỏa thuận giá cả và thống nhất địa điểm để điều người bán dâm đến theo yêu cầu.

Tối 13.1, Linh bị bắt quả tang trong lúc đang bán dâm cùng 2 cô gái khác tại một nhà nghỉ trên địa bàn P.Việt Hưng (Hà Nội). Ở vụ việc này, Linh nhận của khách 18 triệu đồng, gồm cả tiền bán dâm của Linh và 2 cô gái khác.

Làm việc với cảnh sát, Linh khai nhận vào trưa 13.1, khách nhắn tin đến hỏi "tối có rảnh không, đi ăn và đi chơi cùng". Linh từ chối đi ăn, chỉ nhận lời "đi chơi" (theo Linh là đi bán dâm).

Khi khách nói có 2 người bạn nữa, Linh liền rủ 2 cô gái cùng đi để bán dâm.

PC02 Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ việc.

Xem thêm bình luận