Một điểm thi phục vụ ăn nghỉ cho hàng trăm thí sinh

Anh Lữ Văn Linh, Phó bí thư Xã đoàn Quan Sơn, cho biết để hỗ trợ thí sinh ở xa điểm thi (điểm thi là Trường THPT Quan Sơn), Trường phổ thông dân tộc nội trú và THCS Quan Sơn (giáp ranh với trường tổ chức điểm thi) đã kêu gọi hỗ trợ để phục vụ hơn 700 suất ăn miễn phí cho thí sinh và phụ huynh. Xã đoàn Quan Sơn đã huy động hơn 100 tình nguyện viên để vừa hỗ trợ ở khu vực cổng điểm thi và phục vụ ăn, nghỉ miễn phí trong cả 2 ngày thi cho thí sinh, phụ huynh ở xa.