Một điểm thi phục vụ ăn nghỉ cho hàng trăm thí sinh

Xã đoàn Quan Sơn (Thanh Hóa) đã huy động hơn 100 tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên chuẩn bị hàng trăm suất ăn và nơi nghỉ ngơi cho thí sinh, phụ huynh ở xa. Việc làm ý nghĩa của tuổi trẻ xã miền núi Quan Sơn đang tiếp thêm sức mạnh cho các sĩ tử làm tốt các bài thi.
Sau bài thi môn ngữ văn sáng nay 11.6, khoảng 250 thí sinh và phụ huynh đã được tình nguyện viên của Trường phổ thông dân tộc nội trú và THCS Quan Sơn và Xã đoàn Quan Sơn phục vụ cơm trưa và nơi nghỉ ngơi. Hoạt động này đã tích cực hỗ trợ thí sinh ở xa điểm thi thuận lợi trong quá trình làm các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
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