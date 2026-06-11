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Giới trẻ Đoàn - Hội

Một điểm thi phục vụ ăn nghỉ cho hàng trăm thí sinh

Minh Hải
Minh Hải
11/06/2026 12:30 GMT+7

Xã đoàn Quan Sơn (Thanh Hóa) đã huy động hơn 100 tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên chuẩn bị hàng trăm suất ăn và nơi nghỉ ngơi cho thí sinh, phụ huynh ở xa. Việc làm ý nghĩa của tuổi trẻ xã miền núi Quan Sơn đang tiếp thêm sức mạnh cho các sĩ tử làm tốt các bài thi.

Sau bài thi môn ngữ văn sáng nay 11.6, khoảng 250 thí sinh và phụ huynh đã được tình nguyện viên của Trường phổ thông dân tộc nội trú và THCS Quan Sơn và Xã đoàn Quan Sơn phục vụ cơm trưa và nơi nghỉ ngơi. Hoạt động này đã tích cực hỗ trợ thí sinh ở xa điểm thi thuận lợi trong quá trình làm các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Một điểm thi phục vụ ăn nghỉ cho hàng trăm thí sinh - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Quan Sơn được tình nguyện viên của Trường phổ thông dân tộc nội trú và THCS Quan Sơn, Xã đoàn Quan Sơn phục vụ ăn, nghỉ miễn phí trong 2 ngày dự thi

ẢNH: LỮ LINH

Một điểm thi phục vụ ăn nghỉ cho hàng trăm thí sinh - Ảnh 2.

Từ sáng sớm 11.6, các tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên Trường phổ thông dân tộc nội trú và THCS Quan Sơn, Xã đoàn Quan Sơn đã dọn dẹp, vệ sinh khu vực bố trí nơi nghỉ trưa, nghỉ tối cho thí sinh ở xa điểm thi

ẢNH: LỮ LINH

Một điểm thi phục vụ ăn nghỉ cho hàng trăm thí sinh - Ảnh 3.

Anh Lữ Văn Linh, Phó bí thư Xã đoàn Quan Sơn, cho biết để hỗ trợ thí sinh ở xa điểm thi (điểm thi là Trường THPT Quan Sơn), Trường phổ thông dân tộc nội trú và THCS Quan Sơn (giáp ranh với trường tổ chức điểm thi) đã kêu gọi hỗ trợ để phục vụ hơn 700 suất ăn miễn phí cho thí sinh và phụ huynh. Xã đoàn Quan Sơn đã huy động hơn 100 tình nguyện viên để vừa hỗ trợ ở khu vực cổng điểm thi và phục vụ ăn, nghỉ miễn phí trong cả 2 ngày thi cho thí sinh, phụ huynh ở xa.

ẢNH: LỮ LINH

Một điểm thi phục vụ ăn nghỉ cho hàng trăm thí sinh - Ảnh 4.

Các tình nguyện viên chuẩn bị bữa ăn cho thí sinh

ẢNH: LỮ LINH

Một điểm thi phục vụ ăn nghỉ cho hàng trăm thí sinh - Ảnh 5.

Thí sinh và phụ huynh ở xa được ăn, ở miễn phí trong cả 2 ngày thi

ẢNH: LỮ LINH

Một điểm thi phục vụ ăn nghỉ cho hàng trăm thí sinh - Ảnh 6.

Các món ăn phục vụ miễn phí cho thí sinh và phụ huynh

ẢNH: LỮ LINH

Một điểm thi phục vụ ăn nghỉ cho hàng trăm thí sinh - Ảnh 7.

Bữa ăn và nơi nghỉ ngơi miễn phí giúp các sĩ tử có thêm sức mạnh để làm bài thi

ẢNH: LỮ LINH

Một điểm thi phục vụ ăn nghỉ cho hàng trăm thí sinh - Ảnh 8.

Sáng 11.6, chị Lê Ngọc Ánh (thứ 3 từ trái qua phải), Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, đã đi động viên, tặng quà các đội hình tình nguyện phục vụ thí sinh, phụ huynh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

ẢNH: PHÚC NGƯ

 

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Trường phổ thông dân tộc nội trú và THCS Quan Sơn Lê Ngọc Ánh Trường THPT Quan Sơn ăn nghỉ miễn phí cho thí sinh tốt nghiệp THPT
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