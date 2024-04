Một doanh nghiệp bị phạt hơn nửa tỉ đồng do bán chui cổ phiếu

Ngày 2.4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố đã ban hành Quyết định số 346 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Thiết bị xử lý nước Setfil (Hà Nội) vì đã bán cổ phiếu nhưng không báo cáo theo quy định.

Cụ thể, Công ty CP Thiết bị xử lý nước Setfil bị phạt tiền hơn 533,2 triệu đồng do vi phạm quy định trên thị trường chứng khoán. Doanh nghiệp này là đơn vị có liên quan đến bà Kiều Hải Anh - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp nước Nam Định (mã chứng khoán NDW) - đã thực hiện giao dịch bán hơn 1,33 triệu cổ phiếu NDW (tương ứng hơn 13,33 tỉ đồng theo mệnh giá cổ phiếu NDW) nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Thời gian bán chui cổ phiếu NDW nói trên diễn ra từ 15.3 đến 21.3.

Cổ đông lớn nhưng bán chui cổ phiếu NDW bị phạt hơn nửa tỉ đồng ĐÀO NGỌC THẠCH

Đồng thời, Công ty CP Thiết bị xử lý nước Setfil bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 4 tháng theo quy định tại điểm b khoản 7 điều 33 Nghị định số 156/2020 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 điều 1 Nghị định số 128/2021 của Chính phủ. Theo báo cáo quản trị năm 2023, Công ty CP Thiết bị xử lý nước Setfil là cổ đông lớn và bà Kiều Hải Anh làm đại diện, sở hữu hơn 1,72 triệu cổ phiếu, tương đương 5,03% vốn tại Công ty NDW. Cổ phiếu NDW đang giao dịch trên sàn UPCoM và rất nhiều tháng không có cổ phiếu nào được mua hay bán. Hiện cổ phiếu này có giá 9.200 đồng. Theo báo cáo thường niên 2023 vừa công bố, năm vừa qua Công ty CP Cấp nước Nam Định đạt doanh thu hơn 270 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 33 tỉ đồng, tăng hơn 8% so với năm 2022.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt Công ty CP Tân Thành Long An (Long An) 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về báo cáo tài chính năm 2021 và 2022; báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2023; báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu và báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023; báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021 - 2022...