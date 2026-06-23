Một mình lái xe máy xuyên Việt, cô gái trẻ học cách tin vào bản thân

Những ngày gần đây, các clip ghi lại hành trình độc hành xuyên Việt của Kim Xuân nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Giữa tháng 6, khi đang dừng chân tại Thanh Hóa, Xuân cho biết chuyến đi vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. "Lúc lên đường, tôi dự tính đi khoảng một tháng rồi quay về. Nhưng càng đi, tôi càng thấy đất nước mình còn quá nhiều nơi muốn khám phá. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục thêm một thời gian nữa", cô gái chia sẻ.

Kim Xuân cảm thấy hạnh phúc khi được khám phá những vùng đất mới ẢNH: NVCC

Chuyến đi mở mang tầm mắt

Trước khi bắt đầu hành trình xuyên Việt, Kim Xuân làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp tại TP.HCM. Để thực hiện ước mơ đã ấp ủ nhiều năm, cô quyết định nghỉ việc và dành một phần tiền tiết kiệm cho chuyến đi.

Xuân kể bản thân vốn yêu thích các hoạt động ngoài trời và du lịch, nhưng trước đó nơi xa nhất cô từng đặt chân tới chỉ là Gia Lai.

"Tôi còn độc thân, chưa vướng bận nhiều. Tôi nghĩ đây là thời điểm phù hợp nhất để thực hiện điều mình muốn. Nếu chần chừ thêm vài năm nữa, có thể tôi sẽ không còn đủ thời gian hoặc sự can đảm để bắt đầu", cô nói.

Không lập kế hoạch quá chi tiết, Xuân chỉ chuẩn bị những vật dụng cần thiết, vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân rồi buộc gọn vào phía sau xe. Từ TP.HCM, cô lựa chọn cung đường ven biển để đi dần ra miền Trung rồi tiếp tục hướng về phía bắc.

Đi bằng xe máy giúp cô cảm nhận hành trình theo cách gần gũi nhất.

"Mỗi ngày đều có những điều bất ngờ. Có những đoạn đường đẹp đến mức tôi phải dừng xe chỉ để ngắm nhìn vài phút. Nếu đi máy bay hay ô tô, có lẽ tôi sẽ không cảm nhận được nhiều như vậy", Xuân nói.

Cô gái trẻ tự hào khi đi qua tuyến đường Hồ Chí Minh ẢNH: NVCC

Trong suốt chuyến đi, cô thường xuyên quay video và chia sẻ lên mạng xã hội như một cuốn nhật ký hành trình. Điều khiến Xuân bất ngờ là rất nhiều người theo dõi đã nhiệt tình gợi ý cho cô các điểm tham quan, quán ăn địa phương hay những cung đường đẹp ở từng tỉnh thành.

"Có những nơi tôi ghé qua hoàn toàn nhờ lời giới thiệu của mọi người trên mạng. Nhờ vậy mà chuyến đi trở nên thú vị hơn rất nhiều", cô kể.

Sống ở miền Nam từ nhỏ, Xuân đặc biệt ấn tượng khi đặt chân đến các tỉnh miền Trung. "Tôi cảm nhận rõ sự khác biệt về văn hóa vùng miền. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là sự nhiệt tình của người dân. Có người thấy tôi đi một mình liền hỏi han, chỉ đường, thậm chí mời vào nhà ăn cơm hoặc nghỉ ngơi", cô chia sẻ.

Hành trình xuyên Việt của Kim Xuân vẫn đang tiếp tục với nhiều điểm đến mới phía trước ẢNH: NVCC

Tin vào bản thân nhiều hơn

Trong số những cung đường đã đi qua, đường Hồ Chí Minh để lại cho Xuân nhiều cảm xúc đặc biệt nhất.

Rong ruổi qua những cánh rừng dài, hai bên gần như không có nhà dân, cô gái trẻ thừa nhận đã có lúc lo lắng. "Tôi sợ xe gặp sự cố hoặc có chuyện gì bất ngờ xảy ra mà không biết xử lý thế nào. Đó là lần đầu tiên tôi đi một mình trên cung đường dài và vắng như vậy", Xuân nhớ lại.

Thế nhưng chính những thời khắc ấy lại giúp cô nhận ra bản thân mạnh mẽ hơn mình từng nghĩ.

"Tôi nhận ra phần lớn nỗi sợ đều nằm trong suy nghĩ. Khi thực sự bắt tay vào làm, mọi thứ không đáng sợ như mình tưởng tượng", cô nói.

Đi qua nhiều tỉnh thành, gặp gỡ nhiều con người khác nhau, Kim Xuân cho biết hành trình đã giúp cô thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Trước đây, mỗi khi đứng trước một quyết định lớn, cô thường nghĩ đến những lý do khiến mình không thể làm được. Chuyến xuyên Việt đã khiến cô nhìn mọi thứ theo hướng khác.

"Suốt nhiều năm, tôi luôn muốn thực hiện chuyến đi này nhưng lại tự đặt ra rất nhiều rào cản. Tôi nghĩ mình không đủ tiền, không đủ thời gian hoặc không đủ khả năng. Nhưng khi bắt đầu rồi, tôi mới thấy những giới hạn đó phần lớn do mình tự tạo ra", Xuân chia sẻ.

Khi hành trình được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, bên cạnh những lời động viên, cũng có người đặt câu hỏi vì sao cô không tiếp tục làm việc hay tiết kiệm cho tương lai.

"Tôi đã làm việc chăm chỉ nhiều năm và dùng chính số tiền mình tiết kiệm được để thực hiện điều bản thân mong muốn. Với tôi, tuổi trẻ không kéo dài mãi. Nếu có cơ hội để làm điều mình yêu thích, tại sao không thử?", cô nói.

Hành trình vẫn đang tiếp tục với cô gái trẻ và chiếc xe máy quen thuộc. Phía trước còn nhiều cung đường chưa đi qua, nhiều vùng đất chưa đặt chân đến. Nhưng với Kim Xuân, điều quý giá nhất mà chuyến xuyên Việt mang lại không phải là số cây số đã đi được, mà là sự tự tin để bước tiếp trên những hành trình khác của cuộc đời.