Một người dân nhiều lần khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Hôm qua, 19.8, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính về việc "khiếu kiện hành vi không cung cấp văn bản" liên quan dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô của Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Hoàn Cầu (Công ty Hoàn Cầu)

Người khởi kiện là ông Nguyễn Văn Bình (ngụ TP.Nha Trang) và người bị kiện là UBND tỉnh Khánh Hòa, đại diện là ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại phiên tòa chiều 19.8, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có đơn xin xét xử vắng mặt và được tòa chấp nhận.

Không chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện

Theo ông Nguyễn Văn Bình, ngày 17.10.2022, ông đã gửi phiếu yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa và Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị cung cấp thông tin về Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 28.12.2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 - 2010 tại tỉnh Khánh Hòa cùng bản đồ và thuyết minh bản đồ kèm theo.

Ông Nguyễn Văn Bình tại tòa THẾ QUANG

Nhưng sau đó ông chỉ nhận được thông báo từ chối cung cấp thông tin của Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, còn UBND tỉnh Khánh Hòa không trả lời và giải quyết yêu cầu của ông, do đó ông khởi kiện.

HĐXX nhận định, theo điều 9 luật Tiếp cận thông tin, quy định cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra, trừ trường hợp quy định tại điều 6 của luật này; đối với trường hợp quy định tại điều 7 của luật này thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định.

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm cung cấp thông tin do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tạo ra và thông tin do mình tạo ra; Văn phòng UBND cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin do UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh tạo ra và thông tin do mình tạo ra.

Như vậy, theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, văn bản mà ông Bình yêu cầu cung cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành nên việc cung cấp thuộc trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đối với yêu cầu cung cấp thông tin bản đồ và thuyết minh bản đồ của ông Bình, HĐXX cho rằng Quyết định 1635 của Thủ tướng chính phủ không có bản đồ kèm theo. Mặt khác, ông Bình cũng không nêu rõ số hiệu, nội dung bản đồ, thông tin đơn vị xây dựng bản đồ, do đó không có cơ sở để xem xét yêu cầu của ông Bình.

HĐXX cho rằng, việc Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa có thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin là đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Mặt khác, Quyết định 1635 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 - 2010 tại tỉnh Khánh Hòa ban hành vào ngày 28.12.2001 đã hết thời hạn công khai theo quy định và đã kết thúc vào năm 2010.

Ngoài ra, sau khi nhận phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của ông Bình gửi vào ngày 6.10.2023, dựa trên tài liệu lưu trữ và khả năng thực tế, Trung tâm Công nghệ thông tin TN-MT thuộc Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa đã cung cấp cho ông Bình bản sao Quyết định 1635 của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, việc ông Bình kiện UBND tỉnh Khánh Hòa không cung cấp cho ông thông quyết định này là không có cơ sở, HĐXX không chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện.

Ông Bình từng nhiều lần khiếu kiện

Vào năm 2000, gia đình ông Bình cùng nhiều hộ khác bị ảnh hưởng bởi việc UBND các cấp tại Khánh Hòa ra quyết định thu hồi đất, giao cho Công ty Hoàn Cầu thực hiện dự án Khu du lịch - giải trí Sông Lô (nay là tổ hợp du lịch Diamond Bay resort & spa Nha Trang). Ông Bình và các hộ dân khác đã khiếu nại, tố cáo nhiều năm qua.

Ngày 13.4.2020, ông Bình gửi phiếu yêu cầu đến UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị cung cấp giấy chứng nhận đầu tư sân golf 18 lỗ đã cấp cho Công ty Hoàn Cầu.

Nhưng Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa sau đó đã ký Văn bản 5898 về việc từ chối cung cấp thông tin với lý do "Việc cung cấp Giấy chứng nhận đầu tư sân golf của Công ty Hoàn Cầu xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp".

Tổ hợp du lịch Diamond Bay resort & spa Nha Trang của Công ty Hoàn Cầu THẾ QUANG

Ngày 24.6.2020, ông Bình gửi đơn kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vi phạm luật Tiếp cận thông tin và đề nghị tòa tuyên hủy văn bản 5898, buộc UBND tỉnh phải cung cấp thông tin cho công dân theo đúng quy định pháp luật.

Tháng 5.2021, TAND tỉnh Khánh Hòa đã đưa vụ án hành chính trên ra xét xử. Tuy nhiên sau đó đã hoãn phiên tòa do luật sư bảo vệ của ông Bình đề nghị để triệu tập đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa tham gia tố tụng.

Trong khi chờ phiên tòa được mở lại thì đến tháng 12.2021, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản về việc thu hồi Văn bản 5898, lý do "do Văn bản 5898 chưa phù hợp về thể thức văn bản".

Đến ngày 14.1.2022, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa có Thông báo số 36 từ chối giải quyết việc cung cấp thông tin cho ông Bình.

Ông Bình sau đó tiếp tục bổ sung yêu cầu khởi kiện đối với Văn phòng UBND tỉnh, đề nghị tòa tuyên hủy Thông báo số 36, buộc cơ quan này thực hiện việc cung cấp thông tin là Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho sân golf của Công ty Hoàn Cầu.

Ngày 20.4.2022, TAND tỉnh Khánh Hòa mở lại phiên tòa hành chính. Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên bác yêu cầu khởi kiện hủy Văn bản 5898 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vì "đối tượng khởi kiện không còn".

Về việc đề nghị hủy Thông báo số 36 của Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, HĐXX không thụ lý xét xử vì cho rằng vượt quá phạm vi vụ kiện và yêu cầu ông Bình khởi kiện bằng vụ án hành chính độc lập.

Viện KSND tỉnh Khánh Hòa sau đó đã có quyết định kháng nghị đối với bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa.

Đến giữa tháng 8.2022, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm vụ việc trên. Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa và một phần kháng cáo của ông Bình; bác yêu cầu khởi kiện của ông về việc yêu cầu hủy Văn bản 5898 do đối tượng khởi kiện không còn (vì tỉnh Khánh Hòa đã thu hồi văn bản này trước đó).

Về nội dung buộc UBND tỉnh Khánh Hòa cung cấp Giấy chứng nhận đầu tư sân golf 18 lỗ, tòa phúc thẩm không bác yêu cầu này. Khi nguyên đơn có yêu cầu sẽ xét xử ở 1 vụ án hành chính khác.