Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Một thẩm phán quyết chặn ông Trump điều Vệ binh Quốc gia

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
07/10/2025 07:52 GMT+7

Bà Karin Immergut, Thẩm phán tòa án quận Mỹ tại bang Oregon, đã cấm chính quyền Tổng thống Donald Trump điều Vệ binh Quốc gia ở bất kỳ tiểu bang nào đến TP.Portland (bang Oregon).

Theo Reuters đưa tin hôm qua (6.10), bà Immergut đã thể hiện sự bất mãn trước việc chính phủ dường như tìm cách lách lệnh tòa. Cụ thể, thẩm phán Immergut ban đầu cấm Nhà Trắng điều Vệ binh Quốc gia bang Oregon đến TP.Portland, nói rằng việc chính phủ viện lý do Portland bất ổn và biểu tình bạo lực là không đúng thực tế. Chính quyền ông Trump phản ứng bằng việc điều Vệ binh Quốc gia từ bang khác là California đến Portland trong ngày 5.10.

- Ảnh 1.

Nhóm người biểu tình đối mặt lực lượng thực thi pháp luật tại TP.Portland ngày 4.10

Ảnh: Reuters

Lãnh đạo Oregon và California đã chỉ trích quyết định trên của Nhà Trắng. Trong phiên điều trần căng thẳng ngày 5.10, thẩm phán Immergut đã nhiều lần yêu cầu luật sư đại diện Bộ Tư pháp Mỹ Eric Hamilton trả lời đúng trọng tâm vấn đề. "Lý do nào điều Vệ binh Quốc gia từ California lại không vi phạm quyết định tôi ban hành hôm qua? Có phải bị đơn (chính phủ Mỹ) chỉ đang lách lệnh của tôi đúng không?", bà Immergut nói rồi ra lệnh cấm chính phủ điều vệ binh đến Portland, bất kể từ bang nào, có hiệu lực đến ngày 19.10. Giới quan sát nhận định chính quyền ông Trump nhiều khả năng sẽ kháng cáo, theo CNN.

Vệ binh quốc gia đến chống ‘khủng bố nội địa’, Portland kiện chính quyền Trump

Nhà Trắng ngày 5.10 chỉ trích phán quyết của bà Immergut và bảo vệ quan điểm điều vệ binh quốc gia. Chính phủ khẳng định Tổng thống Trump hành động đúng luật pháp, nhằm bảo vệ tài sản và lực lượng liên bang trước các cuộc biểu tình bạo lực ở Portland. Ngoài điều động vệ binh quốc gia của California, ông Trump ngày 5.10 còn chỉ đạo điều hàng trăm vệ binh quốc gia của bang Texas đến các bang Illinois, Oregon và những bang khác ở Mỹ.

Tin liên quan

Ông Trump thông báo Mỹ tấn công thêm một 'tàu ma túy' ngoài khơi Venezuela

Ông Trump thông báo Mỹ tấn công thêm một 'tàu ma túy' ngoài khơi Venezuela

Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã tấn công một tàu nữa mà họ cho là chở ma túy ngoài khơi Venezuela và có thể tấn công hoạt động buôn ma túy trên đất liền.

Khám phá thêm chủ đề

ông Trump Vệ binh quốc gia Nhà Trắng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận