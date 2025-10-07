Một thẩm phán quyết chặn ông Trump điều Vệ binh Quốc gia

Theo Reuters đưa tin hôm qua (6.10), bà Immergut đã thể hiện sự bất mãn trước việc chính phủ dường như tìm cách lách lệnh tòa. Cụ thể, thẩm phán Immergut ban đầu cấm Nhà Trắng điều Vệ binh Quốc gia bang Oregon đến TP.Portland, nói rằng việc chính phủ viện lý do Portland bất ổn và biểu tình bạo lực là không đúng thực tế. Chính quyền ông Trump phản ứng bằng việc điều Vệ binh Quốc gia từ bang khác là California đến Portland trong ngày 5.10.

Nhóm người biểu tình đối mặt lực lượng thực thi pháp luật tại TP.Portland ngày 4.10 Ảnh: Reuters

Lãnh đạo Oregon và California đã chỉ trích quyết định trên của Nhà Trắng. Trong phiên điều trần căng thẳng ngày 5.10, thẩm phán Immergut đã nhiều lần yêu cầu luật sư đại diện Bộ Tư pháp Mỹ Eric Hamilton trả lời đúng trọng tâm vấn đề. "Lý do nào điều Vệ binh Quốc gia từ California lại không vi phạm quyết định tôi ban hành hôm qua? Có phải bị đơn (chính phủ Mỹ) chỉ đang lách lệnh của tôi đúng không?", bà Immergut nói rồi ra lệnh cấm chính phủ điều vệ binh đến Portland, bất kể từ bang nào, có hiệu lực đến ngày 19.10. Giới quan sát nhận định chính quyền ông Trump nhiều khả năng sẽ kháng cáo, theo CNN.

Vệ binh quốc gia đến chống ‘khủng bố nội địa’, Portland kiện chính quyền Trump

Nhà Trắng ngày 5.10 chỉ trích phán quyết của bà Immergut và bảo vệ quan điểm điều vệ binh quốc gia. Chính phủ khẳng định Tổng thống Trump hành động đúng luật pháp, nhằm bảo vệ tài sản và lực lượng liên bang trước các cuộc biểu tình bạo lực ở Portland. Ngoài điều động vệ binh quốc gia của California, ông Trump ngày 5.10 còn chỉ đạo điều hàng trăm vệ binh quốc gia của bang Texas đến các bang Illinois, Oregon và những bang khác ở Mỹ.