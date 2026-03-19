Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Một thiết bị rẻ tiền giúp tránh nguy cơ ngộ độc từ tủ lạnh

Kiến Văn
19/03/2026 18:57 GMT+7

Tủ lạnh vẫn chạy không đồng nghĩa việc làm lạnh hiệu quả, một thiết bị nhỏ có thể giúp người dùng phát hiện sớm rủi ro này.

Là thiết bị thiết yếu trong mỗi gia đình, công dụng chính của tủ lạnh là bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ lạnh. Tuy nhiên, nhiều người thường chủ quan rằng chỉ cần tủ lạnh được cắm điện, nó sẽ hoạt động bình thường.

Nhiệt độ cao do tủ lạnh gặp sự cố có thể làm hỏng thực phẩm bảo quản bên trong

ẢNH: SAMSUNG

Đây là việc làm tiềm ẩn rủi ro lớn: nếu tủ lạnh gặp trục trặc và mất lạnh, thực phẩm có thể hư hỏng và gây nguy hiểm cho sức khỏe. Để ngăn chặn tình trạng này, việc lắp đặt một nhiệt kế trong tủ lạnh là rất cần thiết, đặc biệt đối với những loại nhiệt kế thông minh.

Trong thực tế, tủ lạnh có thể hoạt động không bình thường do nhiều vấn đề khác nhau, từ động cơ cho đến gioăng bị hở - những chi tiết rất khó để nhận biết chỉ bằng cảm giác. Khi gặp các vấn đề này, mức nhiệt độ bên trong tủ lạnh có thể không ổn định và nhiệt kế sẽ cung cấp dữ liệu chính xác về nhiệt độ giúp người dùng có thể theo dõi tình trạng tủ lạnh một cách dễ dàng.

Lợi ích lớn từ nhiệt kế trong tủ lạnh

Theo các chuyên gia, để bảo quản thực phẩm tươi ngon và ngăn ngừa vi khuẩn phát triển, nhiệt độ lý tưởng cho tủ lạnh là khoảng 4°C hoặc thấp hơn. Tuy nhiên, nhiều tủ lạnh chỉ có núm xoay điều chỉnh mà không hiển thị nhiệt độ thực tế khiến người dùng khó xác định được tình trạng thực sự của tủ lạnh.

Một chiếc nhiệt kế độc lập sẽ giúp người dùng kiểm tra nhiệt độ ngay lập tức. Nếu cảm thấy lo lắng về việc theo dõi nhiệt độ, một thiết bị như cảm biến nhiệt độ thông minh sẽ trở thành lựa chọn lý tưởng. Thiết bị này không chỉ cung cấp kết quả đo ngay lập tức mà còn gửi thông báo đến điện thoại khi có sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Nhờ đó, người dùng có thể kịp thời xử lý thực phẩm trước khi chúng bị hư hỏng.

Tủ lạnh 'quá tải' ngày tết: Chỉnh nhiệt độ thế nào để bảo vệ cả gia đình?

Thịt kho, bánh tét ăn mãi không hết? Tìm hiểu ngay cách chỉnh nhiệt độ tủ lạnh chuẩn FDA để thực phẩm không bị ôi thiu.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận