Một trường ĐH cảnh báo về ứng dụng giả mạo tên trường chứa mã độc

Hôm qua 5.12, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã phát đi thông báo trên trang web và trang fanpage Facebook về việc phát hiện ứng dụng giả mạo mang tên trường (e-HUTECH) trên kho ứng dụng đa nền tảng APKPure và các kho ứng dụng không chính thức.

Ứng dụng giả này được Trung tâm Quản lý Công nghệ thông tin của trường phát hiện, lấy tên và logo của trường, nhìn qua không khác gì ứng dụng thật.

Ứng dụng giả mạo Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (phải) được chuyên gia cảnh báo chứa mã độc ẢNH: H.T

Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết: "Các chuyên gia công nghệ thông tin của trường nhận định các phiên bản này chứa mã độc, có thể chiếm quyền tài khoản học tập, đánh cắp thông tin cá nhân và gây mất kiểm soát thiết bị... Chính vì thế trường có thông báo khuyến cáo thầy cô và các sinh viên tuyệt đối không cài đặt e-HUTECH từ các nguồn không chính thống".

Theo thạc sĩ Xuân Dung, app e-HUTECH chính thức của trường chỉ được phát hành trên Google Play (Android) và App Store (iOS) bởi "Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH)".

"Nếu đã cài đặt phiên bản giả mạo, hãy gỡ bỏ ứng dụng ngay lập tức, đổi mật khẩu tài khoản e-HUTECH và các tài khoản khác, kiểm tra thiết bị có dấu hiệu bất thường", thông báo của trường đưa ra lưu ý.

Thạc sĩ Xuân Dung cho biết để đảm bảo an toàn, sinh viên và giảng viên chỉ cài đặt ứng dụng của trường từ Google Play hoặc App Store, không chia sẻ link tải ứng dụng từ nguồn không xác thực, cập nhật thông tin từ kênh chính thức của nhà trường đồng thời kiểm tra kỹ nguồn gốc trước khi cài đặt ứng dụng.

Cách đây không lâu, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng bị kẻ xấu mạo danh trang fanpage Facebook của trường để đăng thông tin tuyển dụng giảng viên. Một số ứng viên tưởng thật đã nộp hồ sơ online, sau đó tham gia vào một nhóm chat Zalo của kẻ mạo danh cán bộ nhân sự để thực hiện các thủ tục tuyển dụng. Tuy nhiên, ứng viên bị dụ nộp tiền để phát triển một dự án của trường với lời hứa hẹn về những khoản lợi nhuận và đảm bảo được trở thành giảng viên.

Đại diện trường đã khẳng định các thông tin tuyển dụng, mọi thông tin phỏng vấn, tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng chính thức chỉ được thực hiện tại trụ sở chính của trường.