Một trường ĐH có điểm chuẩn tổ hợp C01 cao nhất

Theo đại diện Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, năm nay điểm chuẩn các ngành của trường dao động từ 15-19 điểm. Đặc biệt, trường xét 12 tổ hợp môn thì C01 (văn, toán, vật lý) lại có điểm chuẩn cao hơn các tổ hợp còn lại.

Từ 23.8 thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT và có thể nhập học trực tiếp tại trường ẢNH: P.Đ

Cụ thể, tại phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn các ngành có tổ hợp xét tuyển C01 (văn, toán, vật lý) là 16 điểm. Các tổ hợp còn lại có điểm chuẩn trúng tuyển là 15 điểm.

Tại phương thức xét học bạ 3 môn cả năm lớp 12, điểm chuẩn tổ hợp C01 là 19 điểm, các tổ hợp còn lại 18 điểm. Với phương thức xét tuyển theo điểm trung bình cả năm lớp 12, điểm chuẩn là 18 điểm đối với tất cả các ngành và chương trình đào tạo.

Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm chuẩn là 600 và phương thức xét tuyển kỳ thi V-SAT là 225.

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Trường xét tuyển nguyện vọng bổ sung đến ngày 10.9

Thí sinh trúng tuyển ở tất cả các phương thức trên cần xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 30.8, đồng thời tiến hành làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường từ ngày 23-31.8 (kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật).

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung bằng phương thức xét học bạ (kết quả tổ hợp 3 môn cả năm lớp 12 hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12).

Mức điểm xét tuyển bổ sung theo tổ hợp 3 môn cả năm lớp 12 đối với khối C01 (văn, toán, vật lý) từ 19 điểm, các tổ hợp còn lại là 18 điểm. Mức điểm xét bổ sung theo điểm trung bình cả năm lớp 12 tất cả các ngành là 18 điểm. Thời gian xét bổ sung đến hết ngày 10.9.

Xem điểm chuẩn các trường ĐH năm 2025 tại địa chỉ: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.