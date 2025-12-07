Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Một trường phổ thông tại TP.HCM quyên góp 821 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ

Bích Thanh
Bích Thanh
07/12/2025 11:08 GMT+7

UBND- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gò Vấp (TP.HCM) phối hợp với Trường THCS-THPT Hồng Hà tổ chức chương trình văn nghệ 'Tình người giữa bão lũ' và đã quyên góp được 821 triệu đồng để chia sẻ, hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ.

Một trường phổ thông tại TP.HCM quyên góp 821 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ - Ảnh 1.

Chương trình văn nghệ 'Tình người giữa bão lũ" quyên góp được 821 triệu đồng hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ

ẢNH: BÍCH THANH

Tối qua 6.12, UBND- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gò Vấp (TP.HCM) phối hợp với Trường THCS-THPT Hồng Hà tổ chức chương trình văn nghệ "Tình người giữa bão lũ" nhằm kêu gọi sự chung tay, hỗ trợ từ cộng đồng để chia sẻ, hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ như: NSND Trịnh Kim Chi, Nguyên Vũ, Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Sơn, Kim Tử Long, Lương Chí Cường, Quách Tuấn Du… 

Tiến sĩ Hà Thị Kim Sa, Chủ tịch hội đồng, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà, chia sẻ chương trình được tổ chức hướng mục tiêu là giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, thông qua những hình ảnh về những khó khăn, vất vả mà người dân vùng bão lũ phải hứng chịu trong thời gian qua, nhà trường muốn học sinh hiểu giá trị cuộc sống. Từ đó, các em luôn có ý thức học tập rèn luyện để trở thành người có ích, sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng khi gặp khó khăn.

Một trường phổ thông tại TP.HCM quyên góp 821 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ - Ảnh 2.

Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Hồng Hà (ngoài cùng, bên phải) gửi tặng 100 triệu đồng tới Quỹ học bổng Vừ A Dính do nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa sáng lập

ẢNH: BÍCH THANH

Tại sự kiện, ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, chia sẻ, đến hiện tại TP.HCM đã huy động được trên 300 tỉ đồng và hơn 2.000 tấn hàng để cứu trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ. Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế, lực lượng là cán bộ bưu chính viễn thông, điện, công nhân vệ sinh… cũng lên đường ra miền Trung giúp người dân tái thiết cuộc sống sau lũ. Ông cũng gửi lời cảm ơn Trường THCS - THPT Hồng Hà, ban tổ chức, các nghệ sĩ và nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình và dành tình cảm cho đồng bào miền Trung.

Thông tin với phóng viên báo Thanh Niên vào sáng nay (7.12), bà Hà Thị Kim Sa cho biết tổng kết chương trình văn nghệ "Tình người giữa bão lũ", ban tổ chức đã quyên góp được 821 triệu đồng từ phụ huynh, học sinh và khán giả. Số tiền này sẽ được chuyển tới người dân ở những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ trong những ngày tới.

Cũng trong chương trình, nhà trường đã gửi tặng 100 triệu đồng tới Quỹ học bổng Vừ A Dính do nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa sáng lập.

Tin liên quan

Sở GD-ĐT TP.HCM kêu gọi các trường khẩn trương vận động, hỗ trợ vùng bị thiên tai

Sở GD-ĐT TP.HCM kêu gọi các trường khẩn trương vận động, hỗ trợ vùng bị thiên tai

Ngày 24.11, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đã phát động đến hơn 3.500 trường học, toàn ngành GD-ĐT chương trình vận động, hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Bão Kalmaegi: Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu tạm hoãn các hoạt động giáo dục ngoài giờ

Diễn biến thời tiết phức tạp, Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra cảnh báo

Khám phá thêm chủ đề

hỗ trợ hỗ trợ người dân vùng lũ chia sẻ cộng đồng Quyên góp Trường THCS-THPT Hồng Hà
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận