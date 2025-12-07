Một trường phổ thông tại TP.HCM quyên góp 821 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ

Chương trình văn nghệ 'Tình người giữa bão lũ" quyên góp được 821 triệu đồng hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ ẢNH: BÍCH THANH

Tối qua 6.12, UBND- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gò Vấp (TP.HCM) phối hợp với Trường THCS-THPT Hồng Hà tổ chức chương trình văn nghệ "Tình người giữa bão lũ" nhằm kêu gọi sự chung tay, hỗ trợ từ cộng đồng để chia sẻ, hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ như: NSND Trịnh Kim Chi, Nguyên Vũ, Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Sơn, Kim Tử Long, Lương Chí Cường, Quách Tuấn Du…

Tiến sĩ Hà Thị Kim Sa, Chủ tịch hội đồng, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà, chia sẻ chương trình được tổ chức hướng mục tiêu là giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, thông qua những hình ảnh về những khó khăn, vất vả mà người dân vùng bão lũ phải hứng chịu trong thời gian qua, nhà trường muốn học sinh hiểu giá trị cuộc sống. Từ đó, các em luôn có ý thức học tập rèn luyện để trở thành người có ích, sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng khi gặp khó khăn.

Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Hồng Hà (ngoài cùng, bên phải) gửi tặng 100 triệu đồng tới Quỹ học bổng Vừ A Dính do nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa sáng lập ẢNH: BÍCH THANH

Tại sự kiện, ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, chia sẻ, đến hiện tại TP.HCM đã huy động được trên 300 tỉ đồng và hơn 2.000 tấn hàng để cứu trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ. Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế, lực lượng là cán bộ bưu chính viễn thông, điện, công nhân vệ sinh… cũng lên đường ra miền Trung giúp người dân tái thiết cuộc sống sau lũ. Ông cũng gửi lời cảm ơn Trường THCS - THPT Hồng Hà, ban tổ chức, các nghệ sĩ và nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình và dành tình cảm cho đồng bào miền Trung.

Thông tin với phóng viên báo Thanh Niên vào sáng nay (7.12), bà Hà Thị Kim Sa cho biết tổng kết chương trình văn nghệ "Tình người giữa bão lũ", ban tổ chức đã quyên góp được 821 triệu đồng từ phụ huynh, học sinh và khán giả. Số tiền này sẽ được chuyển tới người dân ở những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ trong những ngày tới.

Cũng trong chương trình, nhà trường đã gửi tặng 100 triệu đồng tới Quỹ học bổng Vừ A Dính do nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa sáng lập.