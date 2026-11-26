Mới đây, UBND xã Tân Nhựt (TP.HCM) tổ chức hội nghị triển khai công tác thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ dự án xây dựng đường trục Đông Tây, nay là đường Võ Văn Kiệt nối dài.

Công trình có điểm đầu giao quốc lộ 1 tại nút giao Tân Kiên (xã Tân Nhựt) và điểm cuối kết nối với đường Hải Sơn - Tân Đô (xã Đức Hòa, Tây Ninh). Tổng chiều dài tuyến khoảng 15,1 km, đi qua các xã: Tân Nhựt, Bình Lợi, Đức Hòa. Dự án được phân thành 3 đoạn:

Đoạn 1 dài khoảng 2,7 km, từ cầu vượt quốc lộ 1 đến nút giao đường Võ Trần Chí (đường Tân Tạo - Chợ Đệm)

Đoạn 2 dài khoảng 6,65 km, từ đường Võ Trần Chí đến đường Vành đai 3

Đoạn 3 dài khoảng 5,62 km, từ đường Vành đai 3 đến ranh tỉnh Tây Ninh

Khoảng 370 hộ dân ở xã Tân Nhựt bị ảnh hưởng

Đại diện UBND xã Tân Nhựt cho biết, đoạn tuyến qua địa bàn xã dài khoảng 7,3 km. Trong đó, xã đã triển khai công tác bồi thường đối với đoạn dài khoảng 2,7 km từ cầu vượt quốc lộ 1 đến nút giao đường Võ Trần Chí.

Hiện địa phương đang triển khai công tác thu hồi, đo đạc, kiểm đếm đất đoạn từ Võ Trần Chí đến ranh xã Bình Lợi, chiều dài 4,6 km.

Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi tại xã gần 248.700 m2, ảnh hưởng đến 370 hộ dân. Trong đó, 138 hộ giải tỏa toàn bộ nhà, 61 hộ giải tỏa một phần nhà và 171 hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp. Nhu cầu bố trí tái định cư dự kiến gồm 52 nền đất và 86 căn hộ.

Hội nghị triển khai thông tin về công tác thu hồi đất làm đường Võ Văn Kiệt nối dài ẢNH: C.T

Ông Phạm Nhật Trường, Phó chủ tịch UBND xã Tân Nhựt, đề nghị các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn, đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, lãnh đạo xã mong muốn người dân đồng thuận, phối hợp thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm, giữ nguyên hiện trạng và cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về nhà, đất.

Ông Trần Minh Hà, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Nhựt, đã thông tin, giải đáp thắc mắc của người dân về trình tự, thủ tục thu hồi đất, hồ sơ pháp lý, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Khi nào bàn giao toàn bộ mặt bằng đường Võ Văn Kiệt nối dài? Theo kế hoạch số 649 của UBND TP.HCM, thành phố đặt mục tiêu đến ngày 25.12.2026 hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hồ sơ đủ điều kiện.