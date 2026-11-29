Q UÁ NHIỀU BÀI HỌC ĐỂ M.U THAM KHẢO

Nào là danh tiếng và bề dày lịch sử không thể bảo đảm cho M.U trụ hạng. Nào là tư thế một CLB khổng lồ không giúp M.U miễn nhiễm với sự rớt hạng… Đại khái, chính HLV Mauricio Pochettino đã nói như thế, khi ông khẳng định: Đúng là M.U đang phải chật vật chiến đấu với nguy cơ rớt hạng, và báo nào cũng trích dẫn lời ông, như để khẳng định rằng nguy cơ ấy quả đang tồn tại.

Đâu có gì lạ! Thực tế còn phũ phàng hơn, có khi chính HLV Pochettino chưa dám nghĩ tới. Với 2 lần đoạt cúp C1 châu Âu, Nottingham Forest từng rớt xuống tận đẳng cấp hạng Ba trong làng bóng Anh. Ngay trước mắt, đội Burnley ở giải Ngoại hạng mùa trước bây giờ không những đang chơi ở giải hạng Nhì mà còn nằm trong nhóm đội rớt hạng ở đẳng cấp này.

Đúng 10 năm sau khi vô địch Ngoại hạng Anh, đội Leicester giờ đang thi đấu ở bảng hạng Ba, nơi có Wigan từng đoạt cúp FA cách nay không lâu. Thật khó thống kê cho hết những trường hợp tiếp tục sa sút thảm hại sau khi rớt hạng trong làng bóng Anh. Giới quan sát dễ dàng chỉ ra nguyên nhân của tình trạng họa vô đơn chí. Phổ biến nhất, đấy là thất bại của khâu quản lý, hơn là thất bại thuần túy về chuyên môn bóng đá. Mà khâu quản lý ở M.U suốt nhiều năm nay thì giới hâm mộ đã quá ngán ngẩm.

HLV Pochettino và Harry Maguire trước những nỗi đau của M.U ẢNH: AFP

Trách nhiệm lớn nhất khiến M.U ngày càng lún sâu vào cơn khủng hoảng hiện nay thuộc về giám đốc bóng đá Jason Wilcox và giám đốc điều hành Omar Berrada. Xem thái độ "tổng sỉ vả" một cách giận dữ mà khán giả Old Trafford dành cho Wilcox, Berrada, chủ sở hữu Jim Radcliffe và gia đình Glazer trong trận thua Brentford 0-4 vừa qua, là đủ thấy rõ vấn đề.

Với một đội bóng lớn, tác hại của việc rớt hạng lớn hơn rất nhiều so với các đội bóng nhỏ. Nếu không thể thắng trong cuộc đua trụ hạng mùa này, M.U còn có khả năng tan vỡ hoàn toàn: tiếp tục rớt xuống đẳng cấp thấp hơn hoặc phá sản trong tương lai gần. Đấy là nguy cơ có thật!

Đ ỘI NÀO CŨNG MONG ĐƯỢC GẶP M.U

Thua Brentford 0-4 ngay tại sân nhà Old Trafford là… hãy còn nhẹ. Đáng lẽ Leny Yoro phải bị đuổi, kèm theo thẻ đỏ, vì một pha phạm lỗi rõ rệt trong vùng cấm địa M.U. Tương tự, trận thua Liverpool 0-4 ngay trước đó cũng… vẫn là nhẹ. Yoro cũng bị đuổi trong trận ấy (ban trọng tài Anh khẳng định VAR đúng, nhưng giải Ngoại hạng Anh vẫn xóa án treo giò cho Yoro).

Vấn đề đặt ra: Vì sao các hậu vệ như Yoro hoặc Lisandro Martinez trận nào cũng chơi tồi tệ như thế, nhưng luôn có mặt trong đội hình chính? Vì M.U đã hết người rồi. Chất lượng cầu thủ ở hàng tiền vệ, tiền đạo cũng đều thảm hại. Chẳng qua, hậu vệ kém thì cả thế giới thấy ngay, vì hậu quả là họ thủng lưới như một lẽ đương nhiên. HLV Pochettino vừa xếp Joshua Zirkzee vào đội hình chính. Xem anh thi đấu, người ta lập tức thấy ngay vì sao Zirkzee không được đá chính trong 6 tháng qua.

Sau mỗi trận thua của M.U trong những ngày này, giới thống kê lại trưng ra hàng loạt cột mốc đánh dấu bước lùi mới của "Quỷ Đỏ", nhiều đến mức không thể nhớ hết.

Pochettino là HLV đầu tiên trong lịch sử M.U thua 0-4 ở cả 2 trận đấu tiên tại giải vô địch quốc gia. Nhưng có một điều chắc chắn: Chẳng ai cho rằng ông là nguyên nhân thất bại. Vậy thì, M.U đã rơi vào tình trạng "hết thuốc chữa", ai huấn luyện cũng vậy? Chi tiết kỳ quặc: Đã có tin đồn rằng các giám đốc M.U chuẩn bị họp gấp, bàn chuyện thay HLV, chỉ hơn 1 tuần sau khi họ ầm ĩ bổ nhiệm HLV Pochettino (mong rằng đấy chỉ là tin đồn).

Một điều chắc chắn nữa: Đội nào cũng mong được gặp M.U trong thời gian này. "Quỷ Đỏ" là đội đầu tiên trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh thủng lưới ít nhất 2 bàn trong 7 hiệp đấu liên tiếp. Từng có những lúc, M.U đá nguyên mùa bóng cũng chỉ thủng lưới ít hơn hoặc bằng con số 27 bàn thua trong 12 trận mùa này (như suốt 3 mùa liên tiếp 2006 - 2007 đến 2008 - 2009). Chiến thắng ư? Trong mọi giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Anh mùa này, M.U chính là đội duy nhất… mới được thắng 1 trận!