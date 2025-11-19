Mùa 20.11 buồn: Xe chở hoa Đà Lạt mắc kẹt đèo Khánh Lê, thiệt hại tiền tỉ

Ngày 19.11, các xe tải chở hoa Đà Lạt bị mắc kẹt giữa đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C - Khánh Hòa) sau khi được giải cứu đã quay về lại Đà Lạt, họ lần lượt đến các vựa hoa trả lại các thùng hoa, đồng thời thông báo không thu tiền cước.

Chị Trang (vựa hoa ở khu An Sơn, phường Xuân Hương - Đà Lạt) nhận lại hoa hồng bị úa sau 2 ngày 3 đêm xe mắc kẹt trên đèo Khánh Lê

ẢNH: LV

Chị Nguyễn Thị Thu Hường (phường Lang Biang - Đà Lạt) cho biết, ngày 16.11 chị gởi nhà xe Thanh Thủy 7 thùng hoa chở ra Quảng Ngãi phục vụ dịp lễ ngày nhà giáo Việt Nam 20.11, nhưng do sạt lở đèo Khánh Lê hàng không tới được người nhận. Trưa 19.11 chị Hường nhận lại 7 thùng hoa các loại, khi mở thùng hoa đã bị héo úa và thối lá, thiệt hại khoảng 30 triệu đồng.

Chị Hường nhận lại 7 thùng hoa đã bị héo úa ẢNH: LV

Chị Hường cho biết thêm, ngày 18.11 chị tiếp tục gởi 6 thùng hoa khác đi Quảng Ngãi, nhưng sáng 19.11, nhà xe báo xe đang nằm đường ở Quy Nhơn do ngập lụt nghiêm trọng. Do hoa không đến được người mua, chị Hường đành phải chuyển khoản trả lại tiền đặt cọc.

Xe chở hoa hồng qua đèo Khánh Lê bị sạt lở phải quay về Đà Lạt rạng sáng 19.11 ẢNH: LV

Tương tự, tại vựa hoa khu vực An Sơn (phường Xuân Hương - Đà Lạt), chị Trang buồn bã nhận lại những thùng hoa hồng đã úa vàng sau 2 ngày 3 đêm xe nằm giữa đèo Khánh Lê. Nhiều bông hoa bị úa, đổi màu. Chị Trang cho biết mỗi xe tải chở 300 thùng hoa, có trị giá tiền tỉ.

Hoa hồng Đà Lạt phục vụ thị trường ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 ẢNH: LV

Qua tìm hiểu, mỗi thùng hoa hồng trị giá từ 7-8 triệu đồng, mỗi xe chở hoa hồng Đà Lạt trị giá từ 2 - 2,4 tỉ đồng. Đêm 16.11, có nhiều xe tải mắc kẹt giữa đèo Khánh Lê, sau đó phải quay lại Đà Lạt trả lại hoa cho các vựa.

Được biết, từ ngày 13.11, nhiều vựa hoa Đà Lạt đóng hoa ra các tỉnh miền Bắc, miền Trung để phục vụ thị trường ngày 20.11, tuy nhiên do mưa bão giao thông ách tắc, sạt lở, ngập lụt nên hoa không đến được nơi tiêu thụ.

Có thể nói đây là mùa hoa 20.11 buồn giữa mùa mưa bão của người trồng hoa và buôn hoa ở Đà Lạt.