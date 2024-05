Mưa chưa đã, nắng nóng đã trở lại TP.HCM

Dù Nam bộ có mưa chuyển mùa, mưa cục bộ nhưng nắng nóng vẫn xuất hiện nhiều nơi vào trưa nay. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Trưa 6.5, khu vực Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Tà Lài (Đồng Nai) 37,1 độ C, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 36,3 độ C, Vĩnh Long 36,4 độ C, Sóc Trăng 36,2 độ C…

Nam bộ lại nắng nóng sau vài ngày mưa rào nhẹ CHÍ NHÂN

Dự báo từ ngày 7 - 8.5, khu vực Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong khoảng ngày 6 - 7.7, nhiễu động gió đông trên cao hoạt động suy yếu trong khi đó rãnh áp thấp xích đạo xu hướng lùi về phía nam. Điều này làm cho cường độ nắng nóng tăng nhẹ, mưa xu hướng giảm. Tuy nhiên, trên khu vực Nam bộ chiều tối và đêm vẫn có khả năng mưa rào và giông vài nơi, đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá.

Trong những ngày qua, Nam bộ bước vào giai đoạn mưa chuyển mùa. Một số nơi xuất hiện mưa to cục bộ như xã Ô Lâm (Tri Tôn, An Giang) lên đến 110mm, Tân Thành (TP. Cà Mau, Cà Mau) là 92,2mm, Viên An (Trần Đề, Sóc Trăng) 61,2mm, Long Khánh (Đồng Nai) 60,1mm, Mỹ Tú (Sóc Trăng) 60,6mm, Đồng Phú (Bình Phước) 58,8mm, Cái Nước (Cà Mau) 50,4mm…

Tại TP.HCM, nhiều nơi vẫn chưa có mưa như Q.7, Nhà Bè… một vài nơi mưa vừa với lượng mưa khoảng 20 - 25mm như TP.Thủ Đức hay Bình Chánh. Trên toàn thành phố chưa ghi nhận trận mưa to nào với lượng mưa vượt 50mm.

Dự báo từ ngày 6 - 8.5, nắng nóng gia tăng, lượng mưa ít và diện hẹp. Khả năng mưa chỉ xảy ra ở một số quận như: Hóc Môn, Củ Chi, Gò Vấp, Bình Chánh… Từ ngày 9 - 14.5, mưa tăng cường trở lại trên khắp các quận huyện và khả năng sẽ xuất hiện những trận mưa to lên tới 50mm.