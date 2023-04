Mưa đá lớn 'chưa từng thấy' trong ngày nắng như đổ lửa ở Quảng Nam

Chiều tối 21.4, ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), cho biết trên địa bàn thành phố vừa xuất hiện một trận mưa đá.



"Đây là lần đầu tiên trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa đá. Sau khi mưa ngớt, chúng tôi sẽ cho anh em đi kiểm tra xem có thiệt hại gì do trận mưa đá gây ra hay không", ông Ảnh nói.

Trận mưa đá kéo dài nhiều phút

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vào 18 giờ 30 hôm nay 21.4, mây đen kéo đến, gây ra trận mưa lớn, đặc biệt xuất hiện mưa đá.

Trận mưa đá kéo dài khoảng 5 phút sau đó dứt, nhưng trời vẫn tiếp tục mưa to. Khoảng 30 phút sau, mưa đá lại xuất hiện và kéo dài khoảng 3 phút. Trong đó, nhiều viên đá to bằng đầu ngón tay cái, cũng có nhiều viên to gần bằng quả trứng gà.

Ngoài ra, mưa giông kèm theo gió lốc khiến việc lưu thông ở một số tuyến đường trên địa bàn TP.Tam Kỳ gặp nhiều khó khăn.

Mưa đá nhiều viên to

Quan sát trận mưa đá, nhiều người chụp ảnh và quay clip đăng lên mạng xã hội. Hầu hết người chứng kiến tỏ ra bất ngờ trước hiện tượng mưa đá trong những ngày nắng nóng như đổ lửa đầu mùa hè.

Anh Nguyễn Văn Vĩnh (35 tuổi, ở TP.Tam Kỳ) cho biết rất ngạc nhiên khi những ngày vừa qua thời tiết ở tỉnh Quảng Nam rất oi bức, chiều nay bất ngờ xuất hiện trận mưa đá.

Đây là lần đầu tiên xuất hiện mưa đá ở TP.Tam Kỳ

MẠNH CƯỜNG

"Những viên đá rơi xuống rất lớn, có viên to gần bằng quả trứng gà. Nhiều người dân tò mò ra nhặt rồi chụp ảnh. Mưa đá xuất hiện sau những ngày nắng nóng như đổ lửa là rất lạ, chưa từng thấy", anh Vĩnh nói.