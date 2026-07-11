Mùa hè 'đa vũ trụ' tại Royal School: Từ thế giới công nghệ đến khám phá khủng long, lễ hội nước hoành tráng

Tương tác cùng robot AI bốn chân, trải nghiệm ứng dụng Robotics, khám phá không gian thực tế ảo AR/VR...

Hàng loạt hoạt động trải nghiệm công nghệ đã mở đầu cho chương trình dã ngoại hè Summer Camp lần thứ nhất của Royal School, với chủ đề "Mind Explorers" - Phát triển tư duy logic, giải quyết vấn đề thông qua STEAM và Robotics diễn ra tại STEM Town.

Mỗi khu trải nghiệm mở ra một cách tiếp cận khác nhau, giúp các em khám phá công nghệ bằng việc trực tiếp quan sát, tương tác và thực hành.

Điều khiến học sinh yêu thích trải nghiệm hè ở Royal School không chỉ là được nhìn thấy robot hay các thiết bị hiện đại, mà còn là cơ hội tự mình trải nghiệm, đặt câu hỏi và khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống.

Không chỉ mang đến những giờ phút khám phá thú vị, các hoạt động trải nghiệm còn giúp những khái niệm về khoa học, công nghệ trở nên gần gũi và dễ hiểu hơn với học sinh.

Theo Royal School, chương trình Summer Camp được tổ chức hằng năm nhằm tạo thêm môi trường học tập thông qua trải nghiệm thực tế. Thay vì giới hạn trong lớp học, học sinh được tiếp cận với nhiều mô hình giáo dục hiện đại bằng đa dạng hình thức trực quan, sinh động.