Mùa lạnh, bác sĩ chỉ cách giữ cơ thể luôn ấm, khỏe

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Thị Yến Nhi, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, mùa lạnh làm khí huyết lưu thông kém khiến nhiều bệnh cũ tái phát hoặc trở nên trầm trọng hơn. Vì vậy, chúng ta nên chú ý sinh hoạt và điều dưỡng phù hợp với quy luật của tự nhiên, việc giữ gìn sức khỏe phải dựa trên cơ sở nuôi dưỡng và tích trữ, củng cố dương khí bên trong.

Uống nhiều nước

Trong quá trình giữ gìn sức khỏe vào mùa đông, bạn nên đảm bảo cung cấp đủ nước. Vào mùa đông mọi người nghĩ rằng ít hoạt động hơn, ít ra mồ hôi nên không cần uống quá nhiều nước, đây là một quan niệm sai lầm. Nhiều người không muốn uống nước nhưng khi thiếu nước da sẽ bị khô, giảm tuần hoàn và trao đổi chất trong cơ thể.

Để tăng cường sức khỏe tốt, điều cốt yếu là phải nắm được phương pháp uống nước đúng cách để đảm bảo uống đủ nước. Bằng cách này, sức khỏe của cơ thể được đảm bảo, và tình trạng da có thể được cải thiện. Nên uống nước ấm, uống thành từng ngụm nhỏ, uống đều đặn chia thành nhiều lần uống trong ngày, mỗi lần từ 100 - 200 ml.

Trong quá trình giữ gìn sức khỏe vào mùa lạnh, bạn nên đảm bảo cung cấp đủ nước Ảnh: AI

Chú ý giữ ấm vào mùa lạnh

Bác sĩ Yến Nhi cho biết, nhiệt độ vào mùa đông tương đối thấp, rất dễ bị cảm lạnh, ho, suyễn. Để giữ được sức khỏe tốt, điều cốt yếu là phải giữ ấm, từ đó nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Đặc biệt chú ý bảo vệ những vùng như đầu, bàn tay, bàn chân và 2 đầu gối, eo lưng - những nơi hàn tà dễ xâm nhập. Quần áo mặc ưu tiên thoải mái và ấm áp, tránh mặc đồ quá chật vì có thể cản trở quá trình lưu thông khí huyết.

Tập thể dục vừa phải

Nhiều người cho rằng mùa đông lạnh giá thì không cần tập thể dục, đó là một suy nghĩ sai lầm.

Tập thể dục là cách tốt nhất để giữ ấm và giữ dáng. Thời điểm tập tốt nhất thường là sau 8-9 giờ sáng, khi thời tiết và nhiệt độ tương đối ấm áp. Trong quá trình tập thể dục giúp duy trì nhiệt độ cơ thể, cải thiện lưu thông khí huyết, thúc đẩy tuần hoàn, cải thiện công năng hoạt động của tâm phế và giảm lạnh tay chân. Cường độ tập luyện phải vừa đủ, khi thấy cơ thể ấm áp hơn và hơi đổ mồ hôi thì dừng, tránh đổ mồ hôi quá mức sẽ làm tiêu hao dương khí.

Mùa lạnh nên chú ý ăn thực phẩm bổ dưỡng, có thể nấu canh, súp hoặc cháo với các nguyên liệu như gà, sườn heo, vịt, bồ câu.. Ảnh: AI

Ăn gì vào mùa lạnh?

Mùa đông khí hậu lạnh, theo lý luận của y học cổ truyền, lạnh liên quan đến thận, nhất là tiêu dương khí làm tổn thương thận. Vì vậy, chế độ ăn uống trong mùa đông chủ yếu dựa vào việc bồi bổ thận như quả óc chó, vừng (mè) đen, táo tàu, mộc nhĩ, đậu phộng... Nên hạn chế ăn đồ nguội, đồ ăn có tính hàn lạnh. Ngoài ra, đừng quên các loại rau củ quả vì chúng cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ...

Mùa lạnh nên chú ý ăn thực phẩm bổ dưỡng, có thể nấu canh, súp hoặc cháo với các nguyên liệu như gà, sườn heo, vịt, bồ câu... với các loại dược liệu như đương quy, táo đỏ, bạch chỉ, hoài sơn, củ cải trắng, hạt dẻ, nấm hương, bạch quả, nhân sâm, nấm tuyết... Mỗi một ngụm canh ấm nóng bổ dưỡng sẽ giúp bảo vệ sức khỏe trong mùa đông lạnh giá.

Sau đó có thể uống thêm một tách trà đinh hương (3 g), sa nhân (5 g) và thêm 2 lát gừng giúp làm ấm trung tiêu, trừ hàn, giảm buồn nôn, ngừa đau dạ dày.