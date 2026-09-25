Mưa lớn gây ngập lụt ở Đồng Nai những ngày qua như thế nào?

Ngày 25.9, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường

trên địa bàn từ ngày 22 - 16 giờ ngày 24.9 đã xảy ra

kèm gió mạnh, khiến nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố bị ngập úng cục bộ. Đến nay, đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bị nước cuốn trôi.

Lực lượng dân quân phường Phước Tân hỗ trợ một em học sinh đi học về, băng qua vùng ngập lụt ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, tại phường Bình Long, mưa lớn đã khiến mực nước tại đập Sở Nhì, hồ Sa Cát dâng cao và nước tràn qua khu vực đập. Khoảng 17 giờ ngày 22.9, một xe ô tô bị nước cuốn trôi xuống hồ Sa Cát khiến nữ tài xế 46 tuổi bên trong tử vong. Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy sau hơn 40 giờ mất tích. Trong khi đó, chiếc ô tô vẫn đang được tìm kiếm.

Tại phường Phước Tân, mực nước sông Buông dâng cao cũng gây ngập tại khu phố Hương Phước và một số khu vực lân cận, ảnh hưởng khoảng 150 hộ dân.

Xã Tân Quan cũng ghi nhận 7 khu vực/điểm ngập úng và 1 điểm sạt lở bờ đất tại ấp 4. Tại khu vực ven sông Đồng Nai (ấp Tân An) cũng có dấu hiệu, nguy cơ sạt lở bờ sông, địa phương đang tiếp tục theo dõi. Bên cạnh đó, có khoảng 96 hộ dân các ấp Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2 và ấp Cây Xoài bị ảnh hưởng do ngập úng.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi cùng xe ô tô ở phường Bình Long ngày 22.9 ẢNH: C.T.V

Tại xã Bình Minh, ghi nhận 1 căn nhà bị sập; xã Tân Hưng có 2 căn nhà bị tốc mái. Tại xã Minh Đức cũng ghi nhận một người cùng xe máy bị nước cuốn trôi, nhưng may mắn được người dân và lực lượng công an xã kịp thời cứu hộ đưa đến nơi an toàn.

Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ tại một số khu dân cư thuộc phường Phước Tân, xã Tà Lài, phường An Lộc. Nhiều tuyến đường trên các phường Trảng Dài, Long Bình, Phước Tân... cũng bị ngập cục bộ.

Đường ĐT.767 (xã Bình Minh) đoạn bị ngập kéo dài khoảng 300 m ẢNH: LÊ LÂM

Cũng theo thống kê sơ bộ từ Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, mưa lớn những ngày qua cũng gây ngập úng, ảnh hưởng khoảng 110 ha lúa đang gieo sạ tại cánh đồng khu phố Bình Hòa (phường Tân Triều) và 70 ha khu vực sản xuất tại xã Tân An; 41 ao cá bị ảnh hưởng với tổng diện tích đã xác định là trên 22 ha.

Trước diễn biến mưa lớn và ngập úng, các xã, phường đã chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ" tổ chức cảnh báo, chốt chặn, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và có nguy cơ mất an toàn; huy động lực lượng công an, quân sự và phương tiện tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản ra khỏi khu vực ngập sâu, có nguy cơ mất an toàn.

Mức độ thiệt hại đang được các địa phương kiểm tra, thống kê.

Lực lượng vũ trang xã Bình Minh hỗ trợ người dân di dời vật nuôi đến nơi an toàn ẢNH: H.K

Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, mưa lớn và tình hình thiên tai trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp ban chỉ huy phòng thủ dân sự các xã, phường, các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, cập nhật tình hình thiệt hại, tổng hợp báo cáo và tham mưu UBND thành phố chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.