Khoảng 16 giờ hôm nay 28.11, cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường như Mã Lò (phường Bình Trị Đông), Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ (phường Thông Tây Hội)… ngập nặng Đường Mã Lò, đoạn từ đường Chiến Lược đến Hương lộ 2 (phường Bình Trị Đông) lại ngập gần nửa mét khoảng 30 phút sau khi mưa trút xuống.

Chiều 28.11, cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập ẢNH: VŨ ĐOAN

Lúc 16 giờ 30, tại đường Mã Lò, nước ngập bắt đầu dâng ẢNH: VŨ ĐOAN

Điệp khúc ngập nước tại đường Mã Lò cứ tiếp diễn mỗi khi mưa lớn. Chiều tối nay, mực nước tại đường này có nơi lên đến nửa mét ẢNH: VŨ ĐOAN

Mưa lớn hơn 2 tiếng tại TP.HCM, đường Nguyễn Văn Khối ngập hơn nửa mét

Ghi nhận tại đường Mã Lò cho thấy, nước ngập sâu khiến giao thông qua khu vực hỗn loạn. Hàng loạt người đi xe máy hết sức khó khăn khi xe chết máy lúc đi qua khu vực này. Nhiều người phải xuống xe dẫn bộ, có người nhà chỉ cách 3 km nhưng vẫn phải đứng trên vỉa hè chờ nước rút.

Mỗi khi ô tô lớn đi ngang tạo sóng lớn khiến người đi xe máy di chuyển càng chật vật. Đến 18 giờ, mưa lớn vẫn chưa dứt, nước vẫn chưa rút.

Chị Nguyễn Ngọc Linh (người dân phường Bình Trị Đông) cho biết: "Khu vực này thường xuyên ngập mỗi khi mưa lớn. Mỗi lần như vậy tôi đi lại rất vất vả, chưa kể xe hư, chết máy phải tốn tiền sửa xe".

Còn anh Nguyễn Thành Tuấn (người dân sống trên đường Mã Lò) chia sẻ: "Mỗi lần mưa là nước ngập. Mà ngập thì rất lâu mới hết nên buôn bán rất ế ẩm. Nước ngập có khi tràn vào nhà gây hư hỏng thiết bị, đồ đạc".

Nhiều người phải đẩy xe máy qua đoạn ngập để về nhà ẢNH: VŨ ĐOAN

Trong khi đó, nhiều người kẹt lại ngay trên vỉa hè vì nước ngập sâu ẢNH: VŨ ĐOAN

Anh Nguyễn Tiến Đạt (nhà ở phường Bảy Hiền) lần đầu đi qua đường Mã Lò gặp cảnh ngập nước. Anh phải đứng vỉa hè chờ nước rút gần cả tiếng chưa về nhà ẢNH: VŨ ĐOAN

Trong khi đó, khoảng 16 giờ, đường Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Khối cũng bị ngập do mưa lớn. Đoạn ngập đường Lê Văn Thọ kéo dài khoảng 1 km. Khoảng 1 tiếng sau, nước rút dần và giao thông thông thoáng. Tuy nhiên, tình trạng ngập trên đường Nguyễn Văn Khối kéo dài đến 18 giờ vẫn chưa hết.

