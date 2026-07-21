Mưa lũ gây thiệt hại lớn ở xã Lao Chải, nhiều người dân bị cô lập

UBND xã Lao Chải (tỉnh Lào Cai) vừa có báo cáo về tình hình thiệt hại do mưa lớn xảy trên địa bàn xã Lao Chải, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân.

Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt

Theo báo cáo của UBND xã Lao Chải, từ ngày 16 - 20.7, mưa lớn đã xảy ra trên toàn địa bàn, gây sạt lở ta luy dương, ta luy âm, đất đá tràn vào nhà dân, làm chia cắt nhiều tuyến giao thông liên thôn, liên xã.

Nhiều tuyến giao thông liên thôn, liên xã bị chia cắt do sạt lở ẢNH: A LẰNG



Đến ngày 20.7, dù mưa đã giảm, một số khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, trong đó các thôn Háng Gàng, Dào Cu Nha và Hú Trù Lình vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại.

Thống kê cho thấy, thiên tai đã ảnh hưởng đến 220 ngôi nhà, gồm 11 căn bị sập hoặc hư hỏng hoàn toàn, 35 hộ phải di dời khẩn cấp đến nơi ở mới, 26 căn nhà hư hỏng nặng và 148 căn bị thiệt hại nhẹ. Mưa lũ cũng làm hơn 52,6 ha cây trồng và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, 233 con vật nuôi chết hoặc bị cuốn trôi.

Đường giao thông bị chia cắt do sạt lở đất ẢNH: A LẰNG

Về hạ tầng, toàn xã ghi nhận 161 điểm sạt lở ta luy dương, 73 điểm sạt ta luy âm, nhiều đoạn đường bê tông bị hư hỏng, 7 tuyến đường bị chia cắt, 2 cầu bị ảnh hưởng, hệ thống thủy lợi, nước sinh hoạt và điện lưới bị hư hỏng, gây nhiều trở ngại cho công tác cứu hộ và ổn định đời sống người dân.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động 341 người, gồm lực lượng dân quân, công an, đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội cùng nhiều máy móc, phương tiện để hỗ trợ di dời người dân, dọn dẹp đất đá, thông tuyến giao thông, cắm biển cảnh báo và cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ bị ảnh hưởng.

Đến thời điểm báo cáo, 40 trong số 74 vị trí ách tắc đã được thông xe tạm thời, vẫn còn 34 điểm bị chia cắt.

Lực lượng dân quân, công an, đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội đến nhà giúp dân khắc phục hậu quả thiên tại ẢNH: A LẰNG

Giúp người dân ổn định cuộc sống

Trước những thiệt hại nặng nề, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lao Chải đã phát động đợt vận động ủng hộ nhằm huy động nguồn lực giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Lời kêu gọi hướng tới cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị, trường học, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trên địa bàn, với tinh thần sẻ chia, "nhường cơm sẻ áo", góp phần giúp các hộ dân vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Theo lời kêu gọi, thời gian tiếp nhận ủng hộ từ 20.7 đến hết ngày 20.8.2026. Các khoản đóng góp được tiếp nhận thông qua Ban Vận động Quỹ "Cứu trợ" xã Lao Chải.

Chính quyền địa phương cam kết việc tiếp nhận, phân bổ nguồn hỗ trợ sẽ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, góp phần giúp người dân nhanh chóng khôi phục nhà cửa, sản xuất và ổn định cuộc sống sau đợt thiên tai nghiêm trọng.